Servis: Cara Lazara i Alekse Nenadovića bez vode

Postavljeno: 15.12.2025

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00, bez vode će biti potrošači u Kruševcu u ulici Cara Lazara, na potezu od „Rubina“ do ulice Alekse Nenadovića, kao i u ulici Alekse Nenadovića i pratećim ulicama

Nadležne službe najavljuju da će radovi biti izvedeni u predviđenom roku, a normalizacija vodosnabdevanja očekuje se odmah po njihovom završetku.

Istovremeno, iz Javnog komunalnog preduzeća „Gradska toplana“ Kruševac saopšteno je da proizvodnja i distribucija toplotne energije protiču bez ikakvih problema, te da su korisnici daljinskog grejanja uredno snabdeveni.

