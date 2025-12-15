FK Napredak: Ni jedan penal za nas!

Bliži se kraj jesenje sezone, ostalo je još jedno kolo da se odigra, a narednog ponedeljka (22.12. – 19 h) Napredak dočekuje kragujevački Radnički 1923

U ovom delu šampionata igrali smo ispod očekivanog minimuma. Izuzetak je, tek poslednjih nekoliko izdanja, a pre svega pobeda nad zahuktalim Železničarem, pa i izdanje u Beogradu, protiv Partizana, gde nismo zaslužili poraz.

Možda bismo i uzeli bod da je u 71. minutu dosuđen penal u našu korist, kada je Simić potkačio nogom u glavu Bubnja. U toj situaciji, niti je glavni sudija video nešto sporno, niti je pomoćnik išta signalizirao, ali oglasili su se iz VAR sobe – i ustvrdili da penala nema, jer je prethodno Bubanj bio u ofsajd poziciji!?

Zvuči neverovatno, ali je istinito, u 19 odigranih kola Napredak je jedina ekipa u čiju korist nije dosuđen ni jedan penal! A, nije da nije bilo prilika…

Izvor: FK Napredak