Košarkaši Kruševca nastavili seriju pobeda, košarkaši Napretka i košarkašice Bagdale poraza

Kruševačke košarkaške ekipe su ovog vikenda odigrale prvenstvene utakmice.

U 11. kolu Prve regionalne lige „Zapad“, košarkaši Kruševca su kao domaćini nastavili seriju pobeda i ubedljivo pobedili Slogu iz Batočine rezultatom 86:48. Za razliku od njih košarkaši Napretka su nastavili sa porazima i na gostujućem terenu protiv Plane pretrpeli još jedan poraz 81:59.

Kruševac je na prvom mestu sa skorom od 10 pobeda i jednim porazom, Napredak je na pretposlednjem 13. mestu sa jednom pobedom i 10 poraza.

U 12. kolu koje se igra 20/21. decembra Kruševac gostuje kod Šapca, a Napredak dočekuje ekipu Babajic (Ljig).

Pre toga košarkaši Kruševca će u polufinalu Drugog stepena Kupa Srbije kao domaćini igrati sa Juniorom (Niš).

U 10. kolu Druge lige Srbije kosarkašice Bagdale su pretrpele još jedan poraz, ovog puta od Sloge iz Požege rezultatom 85:48, pa se sa skromnim učinkom od jedne pobede i 9. poraza nalaze na poslednjem 12. mestu na tabeli.

Kruševljanke u narednom kolu 20/21. decembra dočekuju ekipu Proleter 023 (Zrenjanin).