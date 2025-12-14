Košarkaši Kruševca nastavili seriju pobeda, košarkaši Napretka i košarkašice Bagdale poraza

Postavljeno: 14.12.2025

Kruševačke košarkaške ekipe su ovog vikenda odigrale prvenstvene utakmice.

U 11. kolu Prve regionalne lige „Zapad“, košarkaši Kruševca su kao domaćini nastavili seriju pobeda i ubedljivo pobedili Slogu iz Batočine rezultatom 86:48. Za razliku od njih košarkaši Napretka su nastavili sa porazima i na gostujućem terenu protiv Plane pretrpeli još jedan poraz 81:59.

Kruševac je na prvom mestu sa skorom od 10 pobeda i jednim porazom, Napredak je na pretposlednjem 13. mestu sa jednom pobedom i 10 poraza.

U 12. kolu koje se igra 20/21. decembra Kruševac gostuje kod Šapca, a Napredak dočekuje ekipu Babajic (Ljig).

Pre toga košarkaši Kruševca će u polufinalu Drugog stepena Kupa Srbije kao domaćini igrati sa Juniorom (Niš).

U 10. kolu Druge lige Srbije kosarkašice Bagdale su pretrpele još jedan poraz, ovog puta od Sloge iz Požege rezultatom 85:48, pa se sa skromnim učinkom od jedne pobede i 9. poraza nalaze na poslednjem 12. mestu na tabeli.

Kruševljanke u narednom kolu 20/21. decembra dočekuju ekipu Proleter 023 (Zrenjanin).

Odbojkašice Napretka pobedile u derbiju kola

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
15. decembar 2025., 00:11
 

Prognoza -
2°C
Apparent: 1°C
Pritisak: 1030 mb
Vlažnost: 97%
Vetar: 0.5 m/s ENE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top