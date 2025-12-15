Asfaltirana ulica Ivana Miladinovića u Razbojni

Postavljeno: 15.12.2025

Asfaltirana je ulica u Razbojni koja nosi ime Ivana Miladinovića, tragično stradalog Brusjanina u padu vojnog helikoptera 2015. godine

Pomoćnik predsednika opštine Bojan Bićanin obišao je radove zajedno sa zamenicom predsednika Marjanom Đokić.

Dužina ulice je 430 metara, a vrednost radova 6,5 miliona dinara. Radovi teku po planu i u narednom periodu trudićemo se da kako u ovoj, tako i u drugim mesnim zajednicama radimo na poboljšanju putne infrastrukture. Sa lepim vremenom sledeće godine, u martu ili aprilu nastavićemo da radimo – rekao je Bićanin.

Meštani ove ulice zadovoljni su dobijanjum asfalta.

Ovde mi je tazbina, ovo je bila jedna od najjačih ulica u selu koja je uvek bila održavana i konačno dočekala asfalt. Ne mogu da ne pomenem bivšu predsednicu opštine, Valentinu Milosavljević jer smo joj zahvani, hvala i sadašnjem rukovodstvu, oni su puni elana i zadovoljstvo mi je što dobro rade – rekao nam je Bratislav Blažić.

Kad mi dođe paraunuče da se prošeta, značajno je ne samo za nas, tu prolazi celo selo. Mi smo ranije o svom trošku nasipali, e sad Hvala Bogu imamo put – istakla je Radunka Milosavljević.

Sredstva za asfaltiranje izdvojena su iz opštinskog budžeta.

Izvor i foto: Bruski kofer

Raspisan četvrti IPARD javni poziv za ulaganja u voćarstvo

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
15. decembar 2025., 11:12
 

Magla
2°C
Apparent: -1°C
Pritisak: 1031 mb
Vlažnost: 92%
Vetar: 1.3 m/s ENE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top