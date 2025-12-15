Asfaltirana ulica Ivana Miladinovića u Razbojni

Asfaltirana je ulica u Razbojni koja nosi ime Ivana Miladinovića, tragično stradalog Brusjanina u padu vojnog helikoptera 2015. godine

Pomoćnik predsednika opštine Bojan Bićanin obišao je radove zajedno sa zamenicom predsednika Marjanom Đokić.

– Dužina ulice je 430 metara, a vrednost radova 6,5 miliona dinara. Radovi teku po planu i u narednom periodu trudićemo se da kako u ovoj, tako i u drugim mesnim zajednicama radimo na poboljšanju putne infrastrukture. Sa lepim vremenom sledeće godine, u martu ili aprilu nastavićemo da radimo – rekao je Bićanin.

Meštani ove ulice zadovoljni su dobijanjum asfalta.

– Ovde mi je tazbina, ovo je bila jedna od najjačih ulica u selu koja je uvek bila održavana i konačno dočekala asfalt. Ne mogu da ne pomenem bivšu predsednicu opštine, Valentinu Milosavljević jer smo joj zahvani, hvala i sadašnjem rukovodstvu, oni su puni elana i zadovoljstvo mi je što dobro rade – rekao nam je Bratislav Blažić.

– Kad mi dođe paraunuče da se prošeta, značajno je ne samo za nas, tu prolazi celo selo. Mi smo ranije o svom trošku nasipali, e sad Hvala Bogu imamo put – istakla je Radunka Milosavljević.

Sredstva za asfaltiranje izdvojena su iz opštinskog budžeta.

