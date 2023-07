Radovi na jastrebačkom putu

Od danas do 28. juna izvodiće se radovi na asfaliranju državnog puta IIB-415 deonica Velika Lomnica – Buci u vremenskom periodu od 8:30 do 12 časova i od 14 do 17 časova. Nakon 17 časova se normalizuje saobraćaj, stoji u saopštenju preduzeća Kruševacput.

Ostale vesti Servisne informacije za ponedeljak 24. jul