Prvi rezultati projekta „Unapređenje usluge Pomoć u kući za stare korišćenjem nove komunikacione opreme“

Evrokontakt i udruženje „Ženska inicijativa“ iz Trstenika prikazali su prve rezultate realiziovanog projekta koji je podržan od strane Ministarstva za evropske integracije i Evropske Unije pomoću kog se omogućava našim najstarijima da sigurnije žive jer su u svakom trenutku u mogućnosti da potraže pomoć

Do sada je postavljeno 30 uređaja u Trsteniku, Brusu i Prijepolju, koji jednim klikom alarmiraju prethodno određene osobe, a prednost su imali ljudi koji žive sami i na seoskom području

Udruženje „Ženska inicijativa“ se preko 10 godina bavi osnaživanjem žena sa rurala i unapređivanjem načina života. Osim volonterskih radova, usluge pružaju kao pomoći u kući na području Trstenika i u mnogim drugim gradovima kao što je Sombor, Babušnica, Ub, Paraćin i sl.

– Članice udruženja su poželele da starim licima budu na raspologanju 24 sata i osmislile su način kojim će to i biti ostvarljivo jer gerontodomaćice i druga lica nisu u mogućnosti da svakog trenutka budu pored osobe koju neguju. Želimo da naši stariji korisnici imaju lepu starost, a mi kao pružaoci usluge da se nametnemo društvu da u narednom periodu postavi naše uređaje po mnogim kućama kako bi pomogli u očuvanju dobrog života naših korisnika – rekla je Vesna Milosavljević, direktorka udruženja „Ženska inicijativa“.

Evrokontakt je svoje usluge pružao u opštinama Ćićevac, Varvarin i Ražanj i došao do zaključka da mnogo starih lica živi samo što dovodi do problema u slučaju pada u kući koji može ugroziti kvalitet njihovog života, dovesti lako do preloma i nemogućnosti pozivanja pomoći jer ljudi u poznim godinama i inače slabije koriste mobilne telefone, a pravovremena medicinska pomoć u većini slučajeva može da sačuva život.

– Za ove uređaje smo saznali preko firme „Alpha guard“ iz Kruševca i pokrenuli projekat. Uređaj se postavlja u stanu korisnika i samo jednim pritiskom na dugme obaveštava se call centar, a praktičan je jer se može nositi oko vrata ili staviti u džep. Prilikom alarmiranja, gerontodomaćica je u obavezi da poseti korisnika, a ako je nedostupna obaveštava se koordinator usluge u opštini, ako je i on nedostupan poziv se upućuje „Ženskoj inicijativi“ – objašnjava Nenad Krstić, predsednik Evrokontakta.

Rezultati projekta su pozitivni jer su svi korisnici do sada zadovoljni uslugom. Za postavljanje uređaja potreban je samo priključak za struju, a do sada su zabeležena dva ozbiljna slučaja, tim licima je pomoć pružena i uređaj opravdao svoju namenu.

J. S.