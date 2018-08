Prvi potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić izjavio je danas u Kruševcu da bi prihvatanje predloga „razgraničenja“, o kome predsednik Republike Aleksandar Vučić govori, predstavljalo prihvatanje „razgraničenje sa zdravim razumom“ i da za takvu politiku ne postoji podrška među građanima Srbije, saopštila je Narodna stranka

– Za građane Srbije, za Srpsku pravoslavnu crkvu, za društvo u celini Kosovo i Metohija jeste deo identiteta srpskog naroda od koga se ne možemo „razgraničiti“. To bi bilo razgraničenje sa zdravim razumom. Prihvatanje „razgraničenja“ značilo bi da smo se razgraničili sami od sebe, da smo dobrovoljno otpisali i svoju istoriju, i svoju budućnost, i ljude na Kosovu i Metohiji, i naše svetinje. To je apsolutno neprihvatljivo i upravo je to poruka koju, iz Kruševca, iz Lazarevog grada, kroz akciju „Jedan potpis menja sve“ predsedniku republike danas šalju i građani Kruševca – rekao je Aleksić tokom održavanja akcije „Jedan potpis menja sve“, koja je, osim u Kruševcu, danas održana u još 15 gradova Srbije.

On je dodao da osim građana i crkva Lazarica, manastir Ljubostinja, spomenik knezu Lazaru u Kruševcu i spomenik kneginji Milici u Trsteniku šalju svojevrsnu opomenu svima koji danas žele da „rasprodaju“, „krčme“ i „razgraničavaju“ Srbiju.

Akciju “Jedan potpis menja sve” pokrenula je Narodna stranka sa ciljem prikupljanja potpisa građana protiv sporazuma kojim bi Srbija omogućila takozvanoj državi Kosovo stolicu u UN i time priznala nezavisnost svoje pokrajine.

U Narodnoj stranci navode da je tokom današnje dvosatne akcije prikupljeno više od 140 potpisa građana koji podržavaju borbu Narodne stranke za očuvanje suvereniteta i integriteta republike Srbije, odnosno Kosova i Metohije kao njenog sastavnog i neotuđivog dela.

Prvi potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić – građani ne podržavaju razgraničenje sa Kosmetom

