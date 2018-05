Projektom “Knjigovodstvom do posla” dvoje mladih došlo do – posla

Obuku za posao knjigovođe tokom proteklih osam meseci pohađalo je dvadeset polaznika, a dvoje od njih će dobiti posao, dok su ostalima vrata mentora, knjigovodstvenih agencija koje su ih obučavale, otvorena u budućnosti. Ovo je rečeno na završnoj konferenciji projekta „Knjigovodstvom do posla“ , koji realizuje kruševačka Regionalna privredna komora u partnerstvu sa Kancelarijom za mlade Grada Kruševca. Projekat se sprovodi uz podršku programa “Znanjem do posla” koji finansira Švajcarska Agencija za razvoj i saradnju, a sprovodi IP Konsalt

Kroz projekat se nezaposleni mladi ljudi do trideset godina obučavaju za posao knjigovodje, a cilj je da steknu neophodna znanja i lakše pronađu posao.

Utisak jednog od polaznika, Stefana Đorđevića, inače aspolventa istorije, je da je obuka bila korisna.

– Ovo je za mene veliko iskustvo, stekao sam mnogo novih prijatelja, kontakata i odredjeno znanje o knjigovodstvu – rekao je on. Nada se da će biti još ovakvih obuka I napominje da bi one mogle da budu iz različitih oblasti, poput umetnosti, kulture.

Jedna od mentorki, Ljudmila Kostić, navela je da je u obuci učestvovalo osam knjigovostvenih agencija. Polaznici su, osim teorijskog znanja odlazili u institucije, poput Poreske uprave, Fonda PIO, Dečije zaštite, videli su gde se i koja dokumenta predaju. Sa mentorima su išli u banke, a proveli su određeno vreme i u knjigovodstvenim agencijama gde su osetili atmosferu i komunikaciju sa klijentima.

Utisam mentora, vlasnika agencija koje su učestvovale u obuci, je da bi ubuduće trebalo za polaznike birati one koji imaju odredjeno ekonomsko predznanje, jer je polaznicima, koji ga nisu imali, obuka bila veoma naporna.

Aleksandar Jovanović, predstavnik Omladinskog Saveta Kruševac, organizacije koja u našem gradu sprovodi projekat “Znanjem do posla” objasnio je da se u okviru tog programa osim ove sprovode i obuke za konfekcionare, gumarske tehničare i zubne tehničare. Tim delom programa u Kruševcu je obuhvaćeno ukupno 50 mladih nezaposlenih ljudi, Vlada Švajcarske je za to izdvojila sko 82 hiljade franaka, a cilj je da se sticanjem praktičnih znanja i veština poveća zapošljivost mladih.

