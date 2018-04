U okviru projekta “Znanjem do posla” desetoro polaznika na obuci u firmi “Silikon komerc”

U Kruševcu se u okviru projekta “Znanjem do posla” odvijaju četiri programa učenja na radnom mestu, kojima je obuhvaćeno 50 mladih, a obuka za gumarskog tehničara u firmi “Silikon komerc” jedan je od njih. Cilj projekta koji sprovode Vlade Srbije i Švajcarske je povećavanje zapošljivosti mladih kroz obuke na radnom mestu za zanimanja koja poslodavci traže

Većini polaznika koji u okviru projekta “Znanjem do posla” pohađaju obuku za gumarske tehničare, iako su završili potpuno drugačije struke, se posao kome se uče na radnom mestu više dopada. Kažu da očekuju da će im novo znanje povećati šansu da nađu posao, koji bi najpre tražili u svojoj “novoj” struci.

Olivera i Dušan su mesari, mada se tim poslom nikada nisu bavili, a iz “prehrane” u gumarstvo dolazi i Andrijana, koja je završila za pekara.

Olivera Pejčinović (30) prijavila se za obuku jer je bila bez posla, a ima troje dece. Ranije je radila u proizvodnji u više preduzeća, ali joj se ovaj posao za sada najviše dopada. Iako je po struci takođe mesar Dušan Jevtić (30) je ranije radio razne poslove na građevini, a sada, takođe, želi posao kao gumarski tehničar.

– Imamo veoma strpljive mentore, ništa im nije teško, objašnjavaju nam sve više puta. Obuka zaista nije naporna – kaže on.

Andrijana ima 19 godina i najmlađa je među polaznicima. I ona je sigurna da želi posao u ovoj struci.

To što u Kruševcu posluju dve gumarske fabrike, “Trajal” i “Kuper tajer”, bio je motiv za Kristinu i Mariju da dođu na obuku, a kasnije posao potraže u tim kompanijama.

– Ja sam oduševljena obukom i poslom jer moj verenik radi u “Kuperu” i moja je želja bila da počnem da tamo radim. Ovo je bilo baš ono što mi treba – ispričala je Marija Stanković (24), koja je po struci vozač, a do sada je radila kao roštilj majstor i trgovac. Sigurna je da je posao u većoj fabrici bolji od trgovine jer su veće firme bolje organizovane, “imaš godišnji, odmor, bolovanje, porodiljsko.” Slično razmišlja i Kristina Stojanović (24), koja je po struci takođe vozač, a do sada, iako je tražila posao, nigde nije radila. Kaže da su joj u radu, osim odličnih mentora, mnogo pomogle i skripte sa teorijskog dela obuke, koje su okačene po proizvodnji. I Bratislav Miletić (25), koji je završio za mehaničara za grejne i rashladne uređaje, a jedno vreme radio u fotokoprinici, želi da se bavi poslom gumarskog tehničara.

Na posao u “Silikon komercu” nakon obuke može da računa makar jedan od polaznika. To je rekao Vladimir Veljković, direktor i vlasnik firme i koordinator obuke. Objasnio je da se u projekat “Znanjem do posla” uključio jer je želeo da dobije obučenu radnu snagu, s obzirom na to da planira proširenje proizvodnje te da ni u prethodnom periodu nije mogao da nađe radnike koje imaju praksu. Firma “Silikon komerc” proizvodi perifleks spojnice za industriju (spojevi između elektromotora i reduktora neke radne mašine), a bavi se i medicinskim programom čepova. Polaznici tokom obuke uče da rade sa sirovom gumom, da valjaju i mešaj smešu, da kroje gumu, konfekcioniraju je i vulkaniziraju.

Da dobro napreduju, da su vredni i radni, ali i društveni i kolegijalni, kaže jedan od mentora, Marko Hadžidelević. Od desetoro polaznika šest su žene, što nije uobičajeno u ovakvoj proizvodnji, ali on ističe da ni po čemu ne zaostaju za kolegama.

– Koleginicama su za savladavanje najteže bile veće spojnice, jer su one glomaznih kalupa, šira je guma, šire je platno i kada se radi konfekcija teže je za razvlačenje – objasnio je on.

Polaznici će do kraja obuke obići firmu AMB Pirot gde će videti postupak proizvodnje gume sa kojom kasnije rade, dok će u ZVR „Autoguma“ naučiti spajanje sirove gume sa postojećom vulkaniziranom gumom. “Silikon komerc” inače obuku za gumarskog tehničara u okviru projekta “Znanjem do posla” sprovodi u saradnji sa tim firmama te u partnerstvu sa Kancelarijom za mlade Kruševac. Vladimir Veljković ističe da je tokom sprovođenja projekta imao veliku podršku predstavnika Grada Kruševca, Kancelarije za mlade i Omladinskog Saveta Kruševac.

