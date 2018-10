U okviru programa „Prenesi znanje“ besplatne radionice za mlade

Deset besplatnih radionica namenjenih mladima od 15 do 30 godina biće do kraja novembra sprovedeno u Kancelariji za mlade Grada Kruševca. Mladi će kroz intenzivne kurseve koji traju po deset dana moći na nauče osnove fotografije, izrade murala, grafičkog dizajna, gitare. U okviru programa predvidjene su i radionice formiranje volonterskog tima Kancelarije za mlade, te radionice veb dizajna, kreativnog pisanja, osnova crtanja. Biće održani i kurs mejk-apa i mala škola filozofije

Da je interesovanje mladih bilo veliko potvrdjuje to što je za deset dana na poziv objavljen preko Fejsbuk stranice Kancelarije za mlade za 280 mesta stiglo više od 410 prijava. Najveće interesovanje bilo je za gitaru, mejk ap i fotografiju, te kurs osnova fotografije zbog toga umesto planiranih 20 pohadja 35 polaznika. Milica Živadinović, učenica Gradjevinske škole, jedna je od njih.

– Fotografisanje je moj hobi i želela bih da naučim više o tome. Najviše volim da pravim portrete, a do sada sam objavljivala fotografije prijatelja na Instagramu i njima se dopalo kako to izgleda – kaže Milica.

Predavač na kursu fotografije Aleksandar Ristić objašnjava da mladi za kratko vreme mogu dosta toga na nauče.

– Veoma su zainteresovani, sličnih su godina, mislim da ćemo uspeti da uradimo nešto kvalitetno – kaže on podsećajući da će polaznici na kraju radove predstaviti na izložbi.

Mladi će tokom kursa, pre svega, naučiti osnove kompozicije fotografije, potom kako da pridju ljudima koje treba da fotografišu te kako da primarno obradjuju fotografiju.

Jelena Milanović, pomoćnica gradonačelnice za društvene delatnosti, podseća da Kancelarija za mlade, koja funkcikoniše u okviru Odeljenja za društvene delatnosti, ovakve radionice organizuje već nekoliko godina, a da on interesovanja koje mladi pokažu zavisi koji će im kursevi biti ponudjeni.

Cilj realizacije radionica je obezbeđivanje kvalitetnog, interaktivnog, zanimljivog, neformalnog obrazovanja i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena u prostoru Kluba za mlade Grada Kruševca.

