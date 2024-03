Probni završni ispit za osnovce

Osmaci će danas i sutra polagati probni završni ispit. Prvo će se održati provera znanja iz matematike danas od 12 do 14 časova, dok će sutra od 9 do 11 biti održan test iz maternjeg jezika, a nakon toga sledi izabrani predmet pola sata kasnije, odnosno od 11:30 do 13:30

Kao i prethodne godine mali maturanti polažu samo jedan od pet mogućih predmeta, a to su geografija, istorija, hemija, fizika i biologija.

Trenutni izbog za treći test moguće je promeniti sve do 11. aprila i tada će biti objavljeno konačno izjašnjenje svih učenika.

Zbog ukidanja kombinovanog testa promenjen je sam način bodovanja, pa na testovima iz srpskog jezika i matematike učenik može da osvoji maksimalno po 14 poena, a na trećem testu najviše 12. Uspeh u šestom, sedmom i osmom razredu donosi najviše 60 poena.

Probni završni ispit organizuje se sa ciljem da budući srednjoškolci provere koliko su spremni za polaganje pravog prijemnog ispita, na čemu treba dodatno da porade i da se upoznaju sa osnovnim pravilima ovakvog događaja.

Analiza rezultata ovog testa vršiće se od 25. marta, a do 5. aprila će biti sumirani rezultati.

Učenici koji žele da pohađaju neku od specijalizovanih srednjih škola mogu se upisati već sada, dok će polaganje prijemnih ispita u umetničkim škola biti održano od 10. do 12. maja, za ostale od 17. do 19, a sam završni ispit polagaće se od 17. do 19. juna 2024. godine.

Foto: pixabay.com

J. S.