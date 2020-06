U Okrugu oko 2.160 đaka na probnom završnom

U osnovnim školama u Rasinskom okrugu danas je održan probni završni ispit iz matematike. Đaci su test radili uz potrebne mere zaštite zbog korona virusa, na ulazima u škole postavljene su dezobarijere i sredstvo za dezinfekciju ruku, dok profesori i osoblje škola nose maske i rukavice. U školama sa više djaka probni je organizovan u dva termina te je prva grupa radila od 8 časova, a druga od 11 časova

Đaci su prethodno, odnosno juče, u školama dobili kombinovani i test iz srpskog koje je trebalo da reše kod kuće i danas donesu u školu.

U Okrugu osnovnu školu, prema podacima ovdašnje Školske uprave, završava oko 2.160 djaka, a biće im ponuđeno za oko 5 odsto više mesta u srednjim školama na tom području.

Polaganje završnog ispita iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, biće održano 17. juna, sledećeg dana je test iz matematike, dok će đaci kombinovani test raditi 19. juna.

U Konkursu za upis u srednje škole navedeno je i da će privremene rezultate završnog ispita osnovne škole objaviti 23. juna do 8 časova, do 15 časova istog dana se podnose žalbe u osnovnim školama, a oni koji nisu zadovoljni odlukom prve komisije sutradan mogu podneti žalbu okružnoj komisiji. Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita je 28. juna do 8 časova.

Predviđeno je, takođe, da učenici liste želja podnose u matičnim osnovnim školama 29. i 30. juna od 8 do 15 časova. One će biti objavljene 4. jula, kada učenici mogu da provere njihovu tačnost nakon čega 5. jula sledi objavljivanje zvanične liste želja.

Matična osnovna škola objavljuje zvanične rezultate raspodele kandidata po srednjim školama i obrazovnim profilima, odnosno po smerovima gimnazija, 7. jula do 24.00 časa. Đaci koji su raspoređeni upisuju se 08. i 09. jula od 8.00 do 15.00 časova.

Takođe, od 3. do 15. juna na RTS 3, od 13.15 do 16 časova, biće emitovana pripremna nastava na daljinu za učenike osmog razreda. Inače, osmaci od 27. aprila mogu preko sajta www.mojaucionica.gov.rs, preuzeti testove i rešenja sa završnih ispita od 2011. do 2019. godine.

Đaci koji su se prijavili za polaganje prijemnih ispita za upis u specijalizovana odeljenja za matematiku, fiziku, računarstvo i informatiku, biologiju i hemiju te učenici sa posebnim sposobnostima za filološke nauke i učenici koji deo nastave ostvaruju na stranom jeziku, od 25. maja mogu preuzeti testove i rešenja sa prošlogodišnjeg prijemnog ispita.

