Radno vreme obe zelene pijace u Kruševcu produženo je za dva sata. Od juče (1.jun), pijace se otvaraju sat vremena ranije i rade do 17 časova. Ponovo su otvoreni svi ulazi u pijacu, a građani više nemaju obavezu da nose maske i rukavice

Radno vreme pijaca od 7 do 15 časova, koje je važilo do juče, produženo je i sada je od 6 do 17 časova.

– Još uvek se nismo vratili na standardno radno vreme od 5 do 19 časova, a kako bi imali dovoljno vremena za kompletnu dezinfekciju radnih površina i podova. Na ulazima i dalje stoje dezinfekcioni otirači, s tim da više nema obavezne dezinfekcije ruku, za šta je bio zadužen radnik Poslovnog centra koji je od prvog dana proglašenja epidemije stajao na ulazu u pijacu – kažu u JP „Poslovni centar“.

Ponovo su otvoreni i svi ulazu u pijacu, a građani nisu više u obavezi da nose maske i rukavice, s tim da je preporuka da se i dalje drži fizička distanca. Kako navode u Poslovnom centru, od sada je sve na ličnoj odgovornosti građana, s tim da će ovo javno preduzeće nastaviti sa pojačanim merama dezinfekcije sve dok to bude bilo potrebno.

Kao i sve pijace u Srbiji, i kruševačke su krajem marta zatvorene, u okviru mera Vlade za sprečavanje širenja epidemije korona virusa. Ponovo su otvorene u drugoj polovini aprila, uz strogo poštovanje mera prevencije- svakodnevna kompletna dezinfekcija radnih površina i podova, dezobarijere i dezinfekcija ruku na ulazu, obavezne maske i rukavice i za prodavce i kupce. Radno vreme je bilo skraćeno, a moglo se ući samo na jedan ulaz, dok su osali bili zatvoreni.

D.P.

Produženo radno vreme pijaca

