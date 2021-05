U kruševačkoj Kovid amblanti tokom ove nedelje dnevno je bilo između 60 i 70 pregleda, među kojima je trećina prvih. To je skoro duplo manje u odnosu na pre dve nedelje kada je ukupno bilo od 110 do 120 pregleda, a prvih od 35 do 40

– Epidemiološka situacija je značajno bolja. Imamo 60 do 70 pregleda dnevno, trećina su prvi. Svakodnevno se uzorkuju antigenski i PCR testovi, a pozitivno bude sedam do osam odsto – navodi za KruševacGrad odgovorni lekar u Kovid ambulanti dr Sandra Vesić Veškovac.

Podaci ovdašnjeg Zavoda za javno zdravlje pokazuju da je za dan korona potvrđena kod još desetoro lica u Rasinskom okrugu, među kojima je sedmoro iz Kruševca, dva iz Trstenika i jedno iz Varvarina.

U ovdašnjoj Opštoj bolnici zbog korone trenutno leži 12 pacijenata.

J.B.

Prepolovljen broj pregleda u Kovid ambulanti

