Preminuo Kruševljanin Nenad Stefanović Japanac, najbolji jugoslovenski bas gitarista

Upravo stiže još jedna tragična vest – zauvek je otišao Japanac. Najbolji ex YU session bas gitarista Nenad Stefanović rođen je 1959. godine u Kruševcu. Odrastao u Koloniji. Jedna je od onih tihih, povučenih ali važnih osoba yu pop rock scene bez kojih bi, kako fraza kaže, ona bila mnogo siromašnija

Još od 1970-ih Japanac je bio muzičar “na poziv” i odsvirao je bas-deonice na bezbrojnim pločama. Iako po vokaciji jazz-funker, uhlebljenje je najčešće imao na pločama narodnjaka, pogotovo onih crossover tipa.

Domaću muziku obogatio je svirkom na nekoliko ključnih rock-albuma. Iako je sorta muzičara kojoj on pripada spadala pod zajedničku imenicu “tezgaroši”, njegova svirka bila je sve osim toga — inspirativna i sveža, što se može čuti na Japančevom možda najboljem momentu — svirci na kultnom albumu Olivera Mandića “Zbog tebe bih tucao kamen”: cool funky atmosferski bas u “Smejem se, a plakao bih” i čuveni lead bass intro u “Sve su seke jebene” — ona komplikovana deonica (sa nedostižnim trilerom!), koja je za muzičare-aspirante kao i za profije ostala sam kanon sviranja četvorožičanog instrumenta.

Neša je prvi naš moderni basista koji je učinio da instrument doživljavan kao “pozadinski” (bas su 1960-ih dobivali najlošiji muzičari u bandu!), dobije opušteni, misteriozni coolness.

Zadnja dva albuma Bijelog dugmeta? “Ružica si bila”? Bio je tamo i Neša. S narodnjacima — Haris Džinović sa svojim u 800.000 primeraka prodatim prvencem? Isto. (Haris: “Nenad Stefanović-Japanac je basista ‘boli glava’”.) Bajagin opus (na kojem je svirala krema Bg-muzičara) je dosta profitirao: gde god bi slušalac čuo bogati, debeli sound koji je mogao funkcionisati i kao prateći, skoro nečujni “punjač” i kao vodeći raskošni, žestoki kad je trebalo, solo-instrument — gotovo se sa sigurnošću moglo reći da je iza tog zvuka stajao Japanac.

Osim kod jednog posebnog mesta — sećate se Bajaginog hita “442 do Beograda” i onog finog, minimalnog aranžmana: šuškavi beat, relaksirana ritam gitara i prepoznatljivi intro — bas što vozi najprije “nisko” (točno u boji s Bajaginom glasom — kako muzikalno!), a onda oktavu-dve podignut, odsviran na fretless basu, taman pre nego lagano ušeta sopran-sax Neše Petrovića? E, to je bio Japančev “naslednik” Bata Božanić. Moći skinuti te deonice značilo je biti pravi, ozbiljan muzikant, the big league.

Preminuo Kruševljanin Nenad Stefanović Japanac, najbolji jugoslovenski bas gitarista

