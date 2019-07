„Bagdalski rock okršaj“ 13. jula na epskom kruševačkom Brdu

U sred jula (subota, 13.) stiže nam i najnepretenciozniji srpski rokenrol festival – „Bagdalski rock okršaj“ sa punim lajn apom opasno dobrih grupa: Oslobodioci, Keni nije mrtav, D R A M, Radiofoniks, Crno sunce, Ljudi u glavi i napokon novi lokalni miljenici – Marshalli…

Verovatno na najlepšem mestu u Kruševcu i okolini, na Bagdali, koje se izdiže tik iznad „uzavrelog grada“, usred šumovitog parka, smešten je restoran „Bagdala“, poprište novog „rata gitara“. Ovo će biti drugo izdanje festivala „Bagdalski rock okršaj“, koji se održava upravo na Velikoj (B2) terasi restorana, sa koje se pruža savršen pogled na panoramu jednog od najaktivnijih srpskih gradova, kad je reč o reafirmaciji uzvišenih vrednosti klasične rok muzike. Samo od početka ove godine autorski bendovi iz zemlje i okruženja održali su više od 50 nastupa u čak osam različitih koncertnih prostora. Uz to u gradu deluje čak 20-tak sastava od kojih su mnogi dobro poznati svim iskrenim ljubiteljima ove vrste muzike – ZAA, Ludwig Ludwig, Crveni karton, Radiofoniks, John Wayne, Treća smena, Keni nije mrtav…

Festival „Bagdalski rock okršaj“ zamišljen je kao prilika da se zaista opušteno i veselo provede još jedna vrela julska noć, na mestu koje je najsvežije kilometrima unaokolo. Ove godine na scenu izlaze sve sama imena u usponu, uglavnom iz Centralne Srbije, mada i tu ima opako dobrih izuzetaka.

Da krenemo redom:

Marshalli su nova vrela krv kruševačke scene, naredna „velika stvar“ – pre svega oslonjeni na nasleđa čudesnog art roka ukrštenog sa postnovotalasnim gibanjima. Tek zakoračili u punoletstvo – već imaju pred sobom čitavu „armiju“ fanova. Dečko svira gitaru i peva, devojka svira klavijature… Beskrajno šarmantno i prijatno.

Kraljevačko Crno sunce je metal/hard core postava koja je sredinom maja objavila svoj album prvenac „Iza horizonta događaja“ za „Take It Or Leave It Records“.

U pitanju je bend sastavljen od iskusnih muzičara, nekada članova poznatih grupa – Mortuus, Punished, Hoću Neću, Concrete, No Choice… Garantovana zabava za prave ljubitelje tvrđeg zvuka.

Radiofoniks je nastao iz kruševačkog sastava Blues rezervata, a zvuk grupe se iz garažnog roka na tragu Jon Spencer Blues Explosion transformisao u rock formu na tragu sastava Heartbreakers, s tekstovima na srpskom jeziku. U februaru 2018. godine sastav je snimio svoj prvi EP u studiju „Šamarčina“ u Vrbasu, koji je, nedugo zatim, izdao Metropolis records iz Beograda. Snimatelj materijala je Robert Telčer (Partibrejkers, Veliki prezir, Boye, Anton i Hevi Hipi Bejbi, Plavi Ptičić), a produkcija je delo Roberta Telčera i Nemanje Vidojevića.

Radiofoniks su odsvirali veliki broj klupskih svirki. U junu 2019. bend je nastupao na Eselnita Art festu u Rumuniji, a u avgustu će nastupati i na festivalu Nišvill.

Ljudi u glavi, trstenička četvorka, na BRO 2 stiže tačno godinu dana nakon što su se široj javnosti predstavili svojim debitantskim dugosvirajućim diskografskim ostvarenjem „Možda je ova priča počela ružno“ (Take It Or Leave It Records). Zvučna slika koju kreiraju objedinjuje više muzičkih pravaca: rock, pop, indie, blues, alternative, postpank. Za prilično kratko vreme osvojili su simpatije publike o čemu svedoče i brojni uspesi i nastupi širom Srbije.

Prošlogodišnje pobednici prvog festivala, još jedna ekipa koja obezbeđuje svetlu budućnost kruševačke scene, Keni nije mrtav, za samo dve godine aktivnog sviranja prokrstarili su sve relevantne koncertne prostore uzduž i popreko Srbije. Punk uzdanice sa ozbiljnim pretenzijama da zagospodare regionalnom scenom ovoga puta na Bagdalu stižu kao već osvedočeni mamac za one mnogobrojne koji bi da se dobro izigraju i ispevaju uz njihove već fanovima dobro poznate brze, kratke i jasne teme.

Beogradski „juniorski uragan“, nestvarno kreativna pop rock atrakcija D R A M uspela je, u samo nekoliko meseci ofanzivnog delovanja da pokori sve one koji su imali to zadovoljstvo da ih proprate na mnogobrojnim živim nastupima, a pre manje od mesec dana objavili su i prva dva video singla koji na briljantan način najavljuju njihovo prvo izdanje, pripremljeno za jesen od strane nikog drugog do PGP RTS-a.

Za kraj ovog nabrajanja namerno je ostavljena i ona vrhunska poslastica – legendarni obrenovački indi veterani Oslobodioci predvođeni slavnim frontmenom Perom Đokićem.

Oslobodioci su osnovani davne 1987. godine i za nekoliko sezona postali jedno od najbitnijih imena tada izuzetno potentne jugoslovenske alternativne rok scene. Za samo šest godina objavili su isto toliko albuma, jedan sjajni EP, a zastupljivani su i na brojnim jugoslovenskim i internacionalnim kompilacijama. Razišli su se 1994., a ponovo spojili 2015., da bi u februaru prošle godine objavili sjajno povratničko ostvarenje simboličnog naziva „Ubrzavanje“ (Take It Or Leave It Records). Oni nešto stariji ljubitelji alternativne scene dobro ih pamte po brojnim hitovima: Zelena limuzina, Reskiraj, Miki Rurki, La putita, više nema razloga za nas…

Dakle, ako pomenemo i to da je ulaz na ovaj festival slobodan i da su cene pića pristupačne, te da kompletan zvuk kreira čudesni mag studija „Košnica“ Zovan Vasić – ne vidimo nikakav razlog koji bi vas sprečio da se ne popnete do Bagdale i svojim prisustvom i aktivnim učešćem podržite svoju stranu u borbi za prave vrednosti.

Ovaj OKRŠAJ nije, dakle, između bendova koji na njemu nastupaju već protiv loše muzike koja svakim danom drastično gubi na snazi i popularnosti.

