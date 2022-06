Pred upis u srednje obrazovanje pitamo: Da li izbor škole „ograničava“ upis na fakultet?

Projekat „Državna matura“, koji podrazumeva polaganje završnih ispita na kraju srednje škole,

Ministarstvo obrazovanja od 2019. godine pokušava da realizuje. Uvođenje državne mature, do

sada je dva puta odlagano, poslednji put zbog korone, a najavljeno je da će biti realizovana za

generaciju koja je srednju školu upisala 2020 godine. Ovaj ispit otvorio je brojna pitanja i

nedoumice u vezi sa njegovim pripremanjem, polaganjem, a posebno daljim „prolaskom na

fakultet“. Najkraći odgovor na poslednje pitanje bi glasio da državna matura, neće „ukinuti“

mogućnost upisa na fakultete posle bilo koje četvorogodišnje srednje škole, ali da se još uvek ne

zna koje će uslove postaviti fakulteti.

-Još uvek smo u pilot fazi, đaci svih kruševačkih škola, koji su sada završili četvrti razred,

imali su dve probe državne mature, kao i svi ostali u zemlji. Pravu državnu maturu

polagaće za dve godine učenici koji su sad završili drugi razred srednje škole – kaže za

KruševacGrad Zoran Asković, načelnik ovdašnje školske uprave.

U okviru mature učenici će polagati: srpski jezik i književnost, odnosno maternji jezik i

književnost, matematiku i jedan predmet sa liste opšteobrazovnih predmeta, po sopstvenom

izboru. Ako su matematiku učili dve godine ili manje, u obaveznom delu umesto nje biraju neki

drugi predmet sa pomenute liste. Ne mogu da izaberu srpski/maternji jezik, jer ga svakako

polažu, a matematiku, ukoliko žele mogu da polažu u izbornom delu mature. Svaki ispit imaće

do 40 pitanja osnovnog, srednjeg i naprednog nivoa, a radiće se do 180 minuta.

Na sajtu Ministarstva prosvete, posvećenom državnoj maturi, piše da će za potrebe ovog ispita

biti napravljena zbirka zadataka sa primerima testova, ali da nijedan od njih neće biti korišćen na

maturi „jer cilj je da se proveri znanje, a ne pamćenje učenika“.

Predviđeno je da učenici moraju da dostignu unapred definisani nivo postignuća, a koliki će on

biti biće utvrđeno naknadno, ali će đaci na vreme znati koja je donja granica. Ponovna polaganja

biće organizovana za one koji prvi put „ne prođu“.

Kao razlog za obavezno polaganje sprskog i matematike na pomenutom sajtu je navedeno da

mora da postoji nešto što polažu svi, kako bi se moglo uspostaviti rangiranje:

-Nikome nije garantovan upis na željeni fakultet, utoliko bi bilo rizično za učenike da

polažu samo neke izborne predmete. Obavezni predmeti se ne mogu zaobići, jer se iz njih

najjasnije može sagledati čitava generacija, odnosno kvalitet nastave, a jedan od ciljeva

državne mature je unapređivanje obrazovnog sistema na osnovu realnih pokazatelja.

Prohodnost na fakultete posebno zabrinjava učenike i roditelje jer je plan Minsitarstva da

državna matura zameni prijemne ispite. Uspeh iz škole, rezultati ostvareni na državnoj maturi i

sistem lista želja, kako navodi Ministarstvo, svim učenicima omogućuje pravedno i nepristrasno

upisivanje na fakultete za koje ispunjavaju uslove. Ipak, fakulteti i dalje mogu da testiraju

posebne talente i sposobnosti, po potrebi.

-Učenici će pored srpskog i matematike polagati izborni predmet i moći će da odaberu onaj

koji je bitan za fakultet koji žele posle da studiraju. Fakulteti odlučuju da li će đaci

polagati još nešto za upis, sem državne mature, a jednake mogućnosti za upis imaju učenici

gimnazija i srednjih stručnih škola – objašnjava Asković.

Na nedavnom skupu u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, posvećenom reformi gimnazija,

Snežana Medić, profesorka Filozofskog fakulteta u penziji, koja je u Projektu „Državna matura“

zadužena za saradnju sa visokoškolskim ustanovama, rekla je da je više od polovine fakulteta u

Srbiji saopštilo da će tražiti posebne prijemne ispite. Podsetila je da su svi fakulteti u obavezi da

do 31. avgusta objave uslove upisa, koji će važiti za generaciju koja će 2024. godine polagati

državnu maturu.

Na sajtu državne mature piše da svaka visokoškolska ustanova sama utvrđuje kako će vrednovati

ispite sa državne mature kao i kriterijume na osnovu kojih klasifikuje i bira kandidate za upis na

studije, te da „zakon ne ukida mogućnost učenicima koji su pohađali srednje stručne škole da se

upisuju na studije za koje se nisu formalno spremali tokom srednjeg obrazovanja, ali im isto tako

ne garantuje tu mogućnost, jer će o konkretnim uslovima za upis odlučivati fakulteti, u skladu sa

zakonom“. To znači da državna matura neće uvesti nikakva ograničenja za đake srednjih stručnih

škola (koja inače, ni sada ne postoje) prilikom upisa na fakultet. Da li će fakulteti „menjati svoju

politiku upisa“ tokom naredne dve godine još uvek nije poznato.

Inače, standardizovana državna matura trebalo bi da olakša upis na fakultet, rastereti učenike od

dodatnih obaveza i naknadnih prijemnih ispita i stvoriti jednake uslove i mogućnosti za sve

učenike. Izgleda da će vreme pokazati da li će Ministarstvo i „fakulteti“ uspeti da se dogovore ili

ćemo dočekati još jedno odlaganje državne mature.

M.Stanković

Državna matura

Ovaj projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji Evropska unija finansira

sa 3,7 miliona evra iz IPA fondova, treba da pomogne obrazovnom sistemu Srbije da pripremi,

isproba i sprovede završne ispite u srednjem obrazovanju. Projekat je počeo 2019. godine, a

trebalo je da traje do kraja 2021. godine. Zbog pandemije i odlaganja uvođenja državne mature,

trajanje projekta je produženo do kraja ove godine.