Vodič kroz srednje škole: Ko treba da upiše Ekonomsko-trgovinsku?

Znanja o ekonomiji, pravu, administraciji, oraganizaciji, menadžmentu preduzeća i trgovinskom poslovanju mogu se steći upisom u srednju Ekonomsko-trgovinsku školu. Ove godine, mali maturanti mogu birati između sedam profila, a jedan od njih, finansijsko-računovodstveni tehničar, po prvi put se upisuje ove godine. Kakva je atmosfera u školi, koliko poena treba za upis, i kako izgleda praksa u pravom, a kako u virtuelnom preduzeću, saznali smo tokom posete ovoj školi.

-Ekonomska škola je bila moja prva želja, matematiku sam za prijemni spremao skoro ceo osmi razred, a srpski i kombinovani sam oko dva meseca pred prijemni počeo da spremam. Iako sam tek prva godina, pronašao sam se u ovoj školi i ovom smeru. Planiram da upišem Policijsku akademiju, i mislim da će pravni predmeti koje ovde učim dodatno da mi olakšaju studiranje – kaže Đorđe Milosavljević, učenik prvog razreda, smer pravni tehničar.

Njegovog druga iz odeljenja, Stevana Lapčevića, da upiše baš ovaj smer, motivisali su starija braća i sestre, pa je odlučio da i sam krene tim putem.

–Moj brat je advokat, iz njegove priče mi se svidelo pravo. Takođe, moja starija sestra ide u Ekonomsku školu, pa sam gledao šta ona uči, njene knjige i shvatio sam da se i meni to sviđa. Nisam se ni malo pokajao, sad mi je bolje odeljenje nego u osnovnoj. Škola nije naporna, a puno može da se nauči-smatra ovaj učenik.

Marija Milosavljević, učenica trećeg razreda, smera poslovni administrator, kaže da je ovu školu upisala zato što je oduvek zanimalo računovodstvo i administracija.

-Od malena, još od osnovne škole me je zanimala papirologija, zato sam i ovu školu upisala, a planiram da u tom smeru i nastavim, moj cilj je Ekonomski fakultet. Koliko učimo zavisi od gradiva, a praksa koju obavljamo u okviru poslovno-administrativne obuke beskrajno je zanimljiva. Ona izleda otprilike ovako: osniva se virtuelno preduzeće, čiji je direktor profesor, a učenici zaposleni. Kroz simulaciju obrađujemo sve teme od osnivanja preduzeća do zapošljavanja pa do biznis plana i servis centra. Imamo četiri službe, nabavna, prodajna, opšti poslovi i računovodstvo. Na svaka dva meseca vrši se rotacija, kako bi se svi učenici upoznali sa poslom u datoj službi – objašnjava ova učenica.

Kao i u ostalim stručnim školama, tokom prve dve godine učenici Ekonomske slušaju opšteobrazovne predmete, koje potom „gube“, a dobijaju sve više stručnih.

-U prvoj godini smo imali dosta opštih predmeta, kao što su biologija, geografija, hemija…Puno smo naučili i iz ovih predmeta, međutim, kasnije dobijamo sve više stručnih predmeta i praksu. Ko voli da uči ništa mu nije teško, ali mislim da su u našoj školi najozbiljniji predmeti računovodstvo i knjigovodstvo, zavisi od smera do smera, i njima se posvećuje najviše vremena. U Ekonomskoj školi vlada dobra atmosfera, a profesori su jako pristupačni i možemo da im se obratimo i za probleme koji se ne tiču škole – navodi Nađa Mijajlović, učenica trećeg razreda, smer ekonomski tehničar.

Mali maturanti koji sebe vide u ovoj školi polažu završni ispit (kombinovani test, test iz srpskog jezika i matematike), a broj osvojenih bodova spaja se sa uspehom iz škole. Najmanji broj poena koji je bio potreban da bi se upisao smer ekonomski tehničar, prošle godine je bio 82,16 dok je gornja crta bila 96,83 poena. Za komercijaliste bilo je potrebno najmanje 73,82, a najviše 86,96 poena, dok je za smer poslovni administrator učenik sa najmanjim brojem poena imao 77,42, a najvećim 96,55. Smer finansijski administrator mogao je da upiše svako ko je imao 78,12 poena, a najviše 97,28, dok je za pravno-poslovnog tehničara donja crta bila 81,42, a gornja 96,76. Za smer tehničar obezbeđenja, minimalan broj poena je bio 74,07 , a maksimalan 91,11.

Za jedini trogodišnji smer, koji se ove godine upisuje po dualnom obrazovanju, trebalo je najmanje 45,66 , a najviše 67,81 poena. Za profil ekonomski tehničar, odeljenje u Ćićevcu, donja crta je bila 50,82, a gornja 95,73 bodova.

-Ove godine upisujemo osam odeljenja, sedam u matičnoj školi i jedno u Ćićevcu. Imamo i novi profil, finansijsko-računovodstveni tehničar, koji je nastao sažimanjem finansijskog administratora i finansijskog tehničara, i prvi put se upisuje u Srbiji od ove godine. Svako odeljenje ima po trideset učenika – kaže direktor škole, Vladimir Tomašević.

Ekonomsko-trgovinska škola, jedna je od najtraženijih i najuspešnijih škola u Okrugu.

-Jedna smo od najtraženijih škola, jer naše područje rada omogućava đacima da se odmah posle škole zaposle, takođe, daje im veliku prohodnost na mnoge fakultete od Ekonomskog, Pravnog, pa do Matematičkog i Filološkog – ističe direktor.

Inače, ova škola ima 810 učenika, 728 u matičnoj školi u Kruševcu (26 odeljenja) i 82 učenika (4 odeljenja) u Ćićevcu.

M.S.