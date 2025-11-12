Porazi Jedinstva i Trstenika

U 13.kolu Srpske lige Istok ekipe sa teritoriji Rasinskog okruga su pretrpele poraze

Jedinstvo 1936 je poraženo u gostima kod Sloge u Leskovcu rezultatom 2:1 (0:0), dok je Trstenik PPT pretrpeo još jedan poraz u nizu pred svojim navijačima u Trsteniku od ekipe Brzog Broda iz Niša sa 0:1 (0:1).

Posle ovog kola, Kruševljani se nalaze na 5.mestu sa osvojena 22 boda, dok su Trsteničani na pretposlednjem, 15. mestu sa 6 osvojenih bodova.

U narednom, 14. kolu, 15. novembra sa početkom u 13 sati, Jedinstvo 1936 dočekuje Radnički iz Pirota, a Trstenik PPT Rembas iz Resavice.

