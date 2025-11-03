Ubljani slavili pod Bagdalom

U 16. kolu Mozzart Bet Prve lige Srbije fudbaleri Trayala izgubili su na domaćem terenu od ubskog Jedinstva sa 3:1

Gumari su u prvom poluvremenu imali više od igre, stvorili nekoliko izglednih šansi, ali odličan je na golu Jedinstva bio Jovanović i uspeo da sačuva mrežu netaknutom. Na suprotnoj strani, u 27. minutu gosti su iskoristili jednu od retkih prilika: posle centaršuta sa desne strane šutirao je Abas sa desetak metara, golman Simić uspeo da ukroti taj udarac, ali odbijenu loptu prihvatio je Hord i sa pet metara je smestio u mrežu.

Uspeli su Ubljani vrlo brzo, posle odmora, da dupliraju vođstvo i praktično obezbede pobedu. Posle kontranapada u 53. minutu Paoulići je izašao sam pred golmana Simića, kome nije bilo spasa. U samom finišu Đurović je prepolovio zaostatak i kada su domaći krenuli na sve, ili ništa, viđen je još jedan munjevit napad fudbalera Jedinstva, koji je krunisao Kvaku, za konačnih 1:3.

U sledećem kolu Trayal gostuje u Čačku, kod Borca.