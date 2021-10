Ponovo produženo prikazivanje filma „Toma“

Film o legendarnom pevaču Tomi Zdravkoviću kruševačka publika će moći da pogleda i tokom ove nedelje. Zbog velikog interesovanja prikazivanje filma „Toma“ je produženo do 17. oktobra.

On u bioskopima širom Srbije obara rekorde gledanosti, a slično je u Kruševcu. Priču o poslednjem boemu Balkana, večitom dečaku, koja je pokrenula lavinu sećanja i emocija, tokom prvih dvadesetak dana emitovanja u Kruševcu je videlo skoro sedam hiljada ljudi.

Prvobitno je bilo najavljeno da će film igrati do 30. septembra, potom je njegovo prikazivanje produženo do 10. oktobra, a sada za još nedelju dana, odnosno do 17. oktobra. Emituje se od 15,18 i 21 sat.

U ovdašnjem Kulturnom centru navode da je reč o jednom od najgledanijih filmova u Kruševcu u poslednjih desetak godina, te da su u ovom periodu sličnu gledanost imali „Montevideo“ prvi i drugi deo i „Južni vetar“.

Podsetimo da je film “Toma” impresionistički portret pevača, koji prikazuje njegove početke, ali i vrhunac slave, njegove ljubavi koje su ga inspirisale prilikom komponovanja nekih od najvećih hitova, baš kao i odnos sa prijateljima iz umetičkog miljea tadašnje Jugoslavije.

To je biografski film o Tomi koga ne pamtimo samo po njegovim pesmama i načinu na koji ih je pevao, već i kao velikog boema – po ponašanju i u duši. Kroz film se provlače dve linije radnje: kroz jednu pratimo odnos Tome i doktora koji ga leči, kako se poznanstvo pretvara u prijateljstvo, a kroz drugu Tomin život, od detinjstva u Pečenjevcima, preko poznanstva sa Silvanom, koje će presudno uticati na njegovu karijeru, ali i na privatni život, dostizanja neslućene visine popularnosti, ali i dna života. Ovo je priča o duši…

J.B.