Policajci pred srednjoškolcima – kako bezbedno proslaviti maturu

O bezbednoj vožnji, poštovanju saobraćajnih propisa, o nedoličnom i nasilničkom ponašanju te o posedovanju i korišćenju opojnih droga pred maturantima Hemijske škole govorili su predstavnici kruševačke Policijske uprave. Reč je o preventivnoj aktivnosti koju ovdašnja Policijska uprava sprovodi u okviru projekta Ministarstva unutrašnjih poslova „Matura 2019“. Cilj tog projekta je povećanje bezbednosti učenika završnih razreda srednjih škola i očuvanje povoljnog stanja bezbednosti za vreme maturskih i proslava kojima djaci u školama obeležavaju kraj školovanja

Policajci su govoreći o opojnim drogama maturantima skrenuli pažnju na to da nema lakih i teških droga, odnosno da su sve droge štetene i opasne. Precizirali su da su, prema zakonu, kažnjiva dela neovlašćeno držanje opojnih droga, potom proizvodnja i stavljanje u promet te omogućavanje uživanja opojnih droga. Kazne se, u zavisnosti od dela, kreću od šest meseci do deset godina zatvora. Predstavnici policije naveli su primere da su nevini ljudi bili privodjeni ili su im pisane krivične prijave jer su se našli u društvu onih koji posedjuju opojne droge, naglasivši da zbog takvih situacija mladi ljudi sutradan, na primer, teže mogu da dodju do posla.

Govoreći o neophodnosti poštovanja saobraćajnih propisa Marija Radivojević, oficirka iz Odeljenja saobraćajne policije je maturantima kazala da je takodje veoma bitno da vode tračuna i o tome ko ih vozi, sa kim sedaju u kola, da li je on iskusan vozač, da li je koristio alkohol ili drogu.

– Policija u Kruševcu osim alko tektova i droga test, aparat osetljiv na opojne supstance. U narednom periodu posebna pažnja će biti usmerena na kontrolisanje mladih vozača – napomenula je ona.

O nedoličnom i nasilničkom ponašanju govorio je Borjan Čugalj, koji kao školski policajaca već 18 godina rad u ovdašnjoj Gimnaziji. On je maturantima objasnio da zbog pomenutog dela može da se odgovara prekršajno i krivično, u zavisnosti od oblika. Skrenuo im je pažnju na to kako treba da se ponašaju kada se desi da su prisustvovali nekoj tuči ili narušavanju javnog reda i mira, a policija dodje da privede njihovog druga.

– Mladi tada reaguju emotivno. Pridju policajcu, uhvate ga za ruku, ubedjuju da ne treba da privodi njihovog druga i onda i oni čine krivično delo ometanje službenog lica ili još gore napad na službeno lice pa onda budu u problemu iako nisu učestvovali u prethodnom dogadjaju – naveo je on jednu od situacija.

Mlade je, izmedju ostalog interesovalo pod kojim uslovima mogu da izgube probnu vozačku dozvolu, kada će stupiti na snagu promene Zakona koji se odnosi na tu oblast te da li testna drogu može da pokaže prisustvo marihuane u krvi ukoliko su boravili u prostpriji u kojoj je ta droga korišćena.

Policajci su mladima poručili da završetak svog kolovanja treba da provedu u veseloj, lepoj i bezbednoj atmosferi te da tokom godina koje su pred njima paze u kakvom se društvu kreću, koga biraju za prijatelje, kako ne bi došli u problematične situcije. Poručili su im, takodje, da se za svaki oblik nasilja koji im se desi, elektronsko, ekonomsko, fizičko, seksualno, obavezno obrate policiji.

Inače, u okviru projekta „Matura 2019“ kruševačka policija je do sada ovakva predavanja održala u četiri a tokom narednih nedelja ono će biti održano u još deset srednjih škola na području Rasinskog okruga.

Policajci pred srednjoškolcima – kako bezbedno proslaviti maturu

