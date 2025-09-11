Podrška povratnicima za nabavku hrane i ogreva

Postavljeno: 11.09.2025

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije pokrenuo je novu meru podrške namenjenu najugroženijim porodicama povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji

Raspisana su dva javna poziva putem kojih će se jedinicama lokalne samouprave dodeliti sredstva za obezbeđivanje osnovnih životnih potrepština, hrane i ogrevnog drveta sa prevozom, kako bi se ovim porodicama olakšali predstojeći zimski meseci i poboljšali uslovi života

Za kupovinu ogrevnog drveta obezbeđen je maksimalni iznos od 4 miliona dinara po jedinici lokalne samouprave, dok pojedinačno domaćinstvo može dobiti do 40.000 dinara. Kada je reč o nabavci hrane, predviđeno je do 600.000 dinara po lokalnoj samoupravi, odnosno do 6.000 dinara po domaćinstvu.

Komesarijat je pozvao sve lokalne samouprave u Srbiji da učestvuju u ovom programu i tako pruže podršku najugroženijim povratničkim porodicama. Rok za podnošenje prijava je 23. septembar, a tekst javnog poziva dostupan je na sajtu Komesarijata za izbeglice i migracije u odeljku „Javni poziv“.

