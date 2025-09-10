Na proslavi Dana pobratimskog grada Žaleca

Postavljeno: 10.09.2025

Delegacija Grada Kruševca prisustvovala je manifestaciji i programu u slovenskom pobratimskom gradu Žalecu, povodom proslave Dana grada Žaleca

Delegacija Kruševca je sa gradonačelnikom Žaleca Jankom Kosom, obišla novootvorenu turističku stazu „Od hmelja do piva“, kao i tradicionalnu fontanu piva u tom gradu.

Delegacija Kruševca je takođe diskutovala sa rukovodstvom Žaleca o mogućim vidovima saradnje, te se zahvaljujući razgovorima dveju delegacija, ali i angažovanju gradonačelnika Kosa, dostigao predlog da Kulturno – umetničko društvo „14. oktobar“ učestvuje na Međunarodnom folklornom festivalu „Od Celja do Žaleca“. Obe delegacije su došle do zaključka da bi to bila idealna prilika da naši članovi KUD-a bolje upoznaju pobratimski grad Žalec i okolna mesta u kojima bi imali nastupe.

Takođe, Odeljenje za poslove odbrane i vanredne situacije Grada Kruševca ostvarilo je saradnju sa slovenačkom organizacijom za vanredne situacije „Gasilska zveza“ iz Žaleca.

Proslava Dana grada Žaleca kulminirala je Svečanom akademijom i manifestacijom „Noć mladih Žaleca“.

Delegaciju Grada Kruševca činili su zamenik predsednika Skupštine Grada Kruševca Siniša Maksimović, zamenica načelnika Gradske uprave Ivana Pajić i načelnik odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije Dušan Todorović.

