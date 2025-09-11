Održan sabor paprikara u Rutevcu: najbolji zasadi, najteža i najduža paprika, i najukusniji paprikaš

U selo Rutevac kraj Aleksinca održan je 22. po redu Sabor paprikara, tradicionalna manifestacija koja okuplja proizvođače paprike iz okolnih sela i ljubitelje ovog povrća. Kao i prethodnih godina, najatraktivniji deo događaja bio je izbor najboljeg zasada paprike

Stručni žiri prethodnog dana obišao je devet prijavljenih parcela – tri u Vukašinovcu, a po jednu u Rutevcu, Jasenu, Bobovištu, Praskovčetu, Moravcu i Loćiki. Za najbolji zasad proglašena je parcela Zorana Marinkovića iz Vukašinnovca, koja se prostire na 70 ari. Drugo mesto pripalo je Suzani Cvetković iz Jasenja, dok je treće mesto zauzela Slađana Đorđević iz Vukašinnovca. Zoran Marinković je istakao da su domaće sorte pretrpele poslednje kiše i pojavu insekata, a cena paprike na tržištu ostaje nepromenjena poslednjih nekoliko godina, između 150 i 200 dinara po kilogramu, što značajno utiče na profit proizvođača.

Završnog dana manifestacije održana su i takmičenja u merenju najteže i najduže paprike. Nagradu za najtežu paprikašku osvojila je Milijana Jovanović iz Loćike sa plodom težine 282 grama, dok je najduža paprika, duga 24,5 centimetara, pripala Dejanu Videnoviću iz Vukašinnovca.

Pored toga, organizovano je i takmičenje u spremanju paprikaša, u kojem je ocenjivano pet kotlića. Najukusniji paprikaš pripremila je ekipa „Moravci” iz Praskovčeta, drugo mesto osvojili su „Crepuljari” iz Bobovišta, a treće ekipa „Kolektiv” iz Vakupa. Najlepši štand imao je turističko gazdinstvo „Stojković” iz Bobovišta.

Takmičenje u jelima od paprike podeljeno je na tradicionalna i inovativna jela. Najukusnije tradicionalno jelo, posne punjene suve paprike, pripremila je Olivera Stefanov, dok je kod inovativnih jela pobedila Natasa Miletić sa punjenim paprikama sa filom od slanine, sira i belog luka.

Pobednici su nagrađeni neposredno pre početka zabavnog programa, koji je uključivao i nastupe kulturno-umetničkih društava: „Vidovdanski vez” iz Smilovca, „Zavet” iz Paraćina, „Mladost” iz Makršana, „Bukovik” iz Mozgova i „Stojan Živković Stole” iz Trnjana.

Čast da svoj koncertom zatvori ovogodišnji „Sabor paprikara Rutevac 2025” imao je estradni umetnik Miki Gajić, koji je prisutne zabavljao pesmom.