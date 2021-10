Počinje primena kovid propusnica: „Tresla se gora, rodio se miš?“

Pred početak primene kovid propusnica, koje će se, za sada, koristiti samo u ugostiteljskim objektima posle 22 sata, u kruševačkim kafanama, kafićima i klubovima nisu spremni da o tome govore, pre svega jer se nalaze pred brojnim nepoznanicama

Naime, za početak nije jasno ko će koga kontrolisati: konobari goste, inspekcija konobare ili inspekcija goste ili i jedne i druge? Za sada se ne zna ni kakve će biti kazne. Postoji nedoumica i oko toga ko sve može da bude kontrolisan, odnosno šta sa tinejdžerima koji u kasnim satima upravo čine većinu u kafićima, a mlađi su od 18 godina?

Iako ne žele javno da govore vlasnici kafića i kafana se u ragovoru sa nama jadaju, navodeći da nemaju pojma kako će sve to od sutra izgledati i šta će raditi.

–Niko nas ni o čemu nije obavestio, još uvek nismo odlučili šta ćemo da radimo. Možda nam je i nalakše da zatvorimo u deset, da ne komlikujemo – kažu u jednom kruševačkom lokalu.

Drugi razmišljaju da li imaju pravo da legitimišu goste i sležu ramenima, kažu videće sutra šta će. Takođe, mnogi su zbog nove mere otkazali svirke da, kako kažu, „ne čačkaju mečku pod plećku“, ako već ne moraju.

O pojedinostima primenjivanja nove mere te o najavljenim kontrolama informaciju nismo danas uspeli da dobijemo ni od nadležnih u Gradskoj upravi. Pretpostavljamo da se čeka uputstvo nadležnih državnih organa, koje će do sutra uveče biti „spušteno“ na lokalni nivo.

Podsetimo da je Vlada Srbije ranije saopštila da će primena kovid propusnica početi 23. oktobra, ali da će se kaznene mere primenjivati od 25. oktobra.

Bitnije bi, od same mere, bilo da nam je neko zaista objasnio kakav je smisao kovid propusnica samo u ugostiteljskim objektima posle 22 sata. Najbanalnije pitanje glasi da li to znači da korone nema u drugim zatvorenim prostorima: tržnim centrima, bioskopima, pozorištima, u sportskim dvoranama, na koncertima, političkim, kulturnim i javnim skupovima. I da, da li korona „deluje“ isključivo u kasnijim satima, tu negde posle 22 časa, do tada spava?

Podsećamo vas i da se o uvođenju kovid propusnica pričalo mesecima, a da smo dobili odluku o njihovo trosatnoj primeni u ugostiteljskim objektima. Što bi naš narod rekao: „Tresla se gora, rodio se miš“.

Ono što je do sada zaista poznato je da se kovid propusnicom dokazuje da ste zaštićeni od korona virusa na jedan od načina: da ste primili vakcinu protiv kovida, da ste preležali virus, da imate negativ PCR ili antigenski test ili da imate pozitivan test na antitela urađen u državnoj laboratoriji, ne stariji od tri meseca. U tom slučaju možete da ostanete u kafani do fajronta!

J.B.