Počeo upis u prvi razred

Za više od 65.000 u Srbiji dece počeo je upis u prvi razred i trajaće do 1. maja

U prvi razred osnovne škole upisuje se svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina.

Upis u prvi razred za školsku 2023/2024. godinu, obavezan je za svu decu rođenu u periodu od 1. marta 2016. godine do 28. februara 2017. godine, a za prevremeni upis mogu se prijaviti i deca rođena od 1. marta do 1. septembra 2017. godine.

Deca iz osetljivih društvenih grupa mogu da se upišu u školu bez dokaza o prebivalištu roditelja i potrebne dokumentacije, a sa dostavljenim dokazom o zdravstvenom pregledu deteta, podseća Ministarstvo.

Roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici i ove godine mogu da zakažu termin za testiranje i upis deteta u prvi razred elektronskim putem na portalu eUprava pokretanjem usluge eZakazivanje. Ova usluga je dostupna na srpskom, kao i na jezicima nacionalnih manjina i roditelj nije u obavezi da podnosi nijedan dokument, izuzev izveštaja lekara ukoliko je lekarski pregled obavljen u privatnoj ambulanti.

Više od 65 hiljada dece stasalo je za upis u prvi razred osnovne škole u 2023/2024. godini, što je neznatno više u odnosu na prethodnu godinu. Broj redovnih matičnih osnovnih škola u obrazovnom sistemu je 1148 osnovnih škola od toga Rasinskom upravnom okrugu ima 38 osnovnih škola.

Izvor: prosveta.gov.rs