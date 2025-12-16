PM čestice ponovo visoke: Vazduh u Kruševcu ocenjen kao zagađen

U Kruševcu je ovog jutra, 16. decembra, kvalitet vazduha ocenjen kao zagađen na osnovu podataka Agencije za zaštitu životne sredine. Oko 8 časova izmerene su vrednosti PM10 čestica 57.3 µg/m³ i PM2.5 čestica od 57.2 µg/m³

Agencija savetuje opštoj populaciji da razmotri smanjenje intenzivnih aktivnosti na otvorenom ukoliko oseti simptome poput iritacije očiju, kašlja ili gušobolje, dok se osetljivim grupama preporučuje dodatni oprez i smanjenje fizičkih aktivnosti.

U prethodnih 24 sata, najgori kvalitet vazduha bio je sinoć u 20 časova kada je vrednost PM10 čestica iznosila 278, dok je vrednost PM2.5 čestica bila 252 mikrograma po metru kubnom, što se karakteriše kao izuzetno zagađen vazduh.

PM2.5 čestice smatraju se posebno opasnim po zdravlje zbog svoje male veličine, jer mogu prodreti duboko u pluća, pa čak i ući u krvotok. Prema važećoj Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. glasnik RS 11/10, 75/10 i 63/13), za PM2.5 je određena granična vrednost godišnje koncentracije 25 µg/m³.

Kako bi građani lakše tumačili podatke Agencije za zaštitu životne sredine, može poslužiti orijentaciona evropska AQI skala za PM2.5 čestice: vazduh se smatra dobrim kada su koncentracije do oko 15–30 μg/m³, umerenim pri vrednostima od približno 30 do 55 μg/m³, zagađenim kada se kreću između 55 i 110 μg/m³, dok se veoma zagađenim smatra vazduh sa koncentracijama iznad 110 μg/m³. Ovi rasponi služe isključivo kao pomoć za razumevanje stanja kvaliteta vazduha i nisu zvanično definisani u domaćem sistemu indeksa kvaliteta vazduha.

Inače, na sajtu Agencije su objavljeni rezultati merenja kvaliteta vazduh iz cele Srbije, u realnom vremenu, u šest kategorija – „dobar”, „prihvatljiv”, „umeren”, „zagađen”, „veoma zagađen” i „izuzetno zagađen”.

Indeks kvaliteta vazduha je zasnovan na satnim vrednostima čestica: PM10, PM2.5, NO2, SO2 i O3.

Kvalitet vazduha u realnom vremenu, građani mogu pratiti na sledećem linku:

https://sepa.kosava.win

N. L.