U Gornjem Stupnju u toku realizacija projekta „Da se radi i gradi po tvom“

U okviru projekta izvode se radovi na uređenju kanala i prilaza Osnovnoj školi i Domu kulture u Donjem Stupnju

Trenutno se postavljaju betonske cevi i kanaleti, čime će se omogućiti bolje odvođenje atmosferskih voda i bezbedniji prilaz najvažnijim javnim objektima u selu. Ovim radovima značajno će se poboljšati funkcionalnost prostora, ali i uslovi za svakodnevno kretanje meštana, učenika, dece i omladine.

Predsednica je istakla značaj ovakvih projekata, i naglasila da će lokalna samouprava nastaviti da podržava inicijative koje dolaze direktno od građana.

– Mi smo ove godine sufinansirali 5 ovakvih projekata, i u toku je realizacija. Takođe, u budžetu za narednu godinu predvideli smo i povećali sredstva, tako da ovom prilikom pozivam građane da prate kada konkurs bude objavljen, tako da mogu u svojim mestima da urede neke javne površine koje oni najviše koriste i privedu nameni koja je njima najpotrebnija.

– Meštani su prezadovoljni, jer će realizacija projekta olakšati svakodnevno kretanje i pristup Osnovnoj školi i Domu kulture, rešiti dugogodišnji problem odvođenja atmosferski voda i ulepšati sam centar sela – kaže poverenik MZ Gornji Stupanj Veselin Jovanović i dodaje: – To je mesto okupljanja omladine i starijih, tako da radimo na uređenju užeg centra sela.

Ovom prilikom Jovanović je pohvalio preduzeće „Milan Tomić“ iz Laćisleda, koje izvodi radove.

Radove su obišli predsednica opštine Jelena Paunović, njen zamenik Nemanja Pribaković i pomoćnik predsednice Nenad Jozić.

