„Biznis priče“ u Vrnjačkoj Banji – najekskluzivniji paket košta 10.000 evra

Počela je prodaja karata za najveću biznis konferenciju u regionu – „Biznis priče“, koja će se naredne godine održati 2. i 3. aprila u Hotelu Zepter u Vrnjačkoj Banji

Ovaj događaj predstavlja svojevrsnu prekretnicu, jer se konferencija po prvi put organizuje van Novog Sada, grada iz kojeg potiče njen osnivač, Vladimir Stanković, autor najgledanijeg biznis podkasta na Balkanu – Biznis priče.

Biznis priče konferencija je tokom prethodnih godina okupila brojne eminentne stručnjake, uspešne preduzetnike i lidere iz različitih industrija, a interesovanje javnosti iz godine u godinu beleži snažan rast. Organizatori najavljuju da će i ovog puta konferencija okupiti više od 3.000 učesnika iz zemlje i regiona.

Među potvrđenim predavačima nalazi se i Mitko Murić, jedan od osnivača svetski poznatog brenda Nusr-Et, što dodatno potvrđuje međunarodni karakter i značaj ovogodišnjeg izdanja konferencije.

Cena karata zavisi od izabranog paketa. Online prisustvo dostupno je po ceni od 49 evra, standard karta iznosi 250 evra, dok je VIP Premium paket dostupan po ceni od 1.500 evra. Najekskluzivniji paket, Inner Circle, košta 10.000 evra. Organizatori napominju da su u pitanju početne cene i da će one rasti iz meseca u mesec, dok prodaja traje do 25. marta.

Karte su dostupne putem zvaničnog sajta konferencije, a interesovanje je već u prvim danima prodaje izuzetno veliko, što potvrđuje da Biznis priče i dalje zauzimaju posebno mesto na regionalnoj biznis sceni.

Link: https://konferencija.biznisprice.com/

M.M.