Brams, Hendl, Šuman – sutra u bruskom Centru za kulturu

Sutra od 18 sati bruska publika će biti u prilici da uživa u delima Bramsa, Hendla, Šumana i Hubaja, u izvođenju niških umetnika Lazara Mutavdžića i docent dr. um. Bojana Mladenovića

Lazar je poznati niški mladi i talentovani violinista, dobitnik mnogobrojnih domaćih i međunarodnih priznanja.

Na klaviru će kompozicije izvoditi Bojan Mladenović čija se umetnička delatnost ogleda u veoma čestim javnim nastupima u zemlji i inostranstvu – najpre u vidu brojnih resitala kamerne muzike, zatim u vidu solističkih nastupa, kao i u vidu koncerata na kojima učestvuje kao klavirski saradnik ili član orkestra. Radi na Fakultetu umetnosti u Nišu.

Ulaz je besplatan.

Izvor: Bruski kofer

Foto: Centar za kulturu Brus