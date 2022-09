Pitali smo za vas: Zašto se dobrovoljnim prilozima plaća smeštaj najboljih gimnazijalaca na takmičenjima?

Povodom odluke Saveta roditelja ovdašnje Gimnazije, da se sakuplja novac za smeštaj učenika koji idu na republička takmičenja, uz obrazloženje „da nema sredstava obezbeđenih u budžetu za ovu namenu“ našoj redakciji se javilo nekoliko roditelja sa pitanjem zašto država, grad ili škola ne finansiraju takmičenja najuspešnije dece. Kako smo uspeli da saznamo od direktorke Gimnazije, ovakav vid donacije je neophodan, jer se iz budžeta finansiraju samo troškovi prevoza i hrane učenika koji idu na takmičenja.

Obaveštenje o Odluci Saveta roditelja da pokrene dobrovoljnu akciju skupljanja novca (250 dinara po polugodištu) za troškove smeštaja učenika koji idu na republičko takmičenje, otvorilo je pitanje zbog čega škola i država ne finansiraju odlazak najuspešnijih đaka na takmičenja, već to moraju da čine roditelji.

– Kao majka gimnazijalca mogu da kažem da se prošle godine dan pred takmičenje nije znalo da li je obezbeđen smeštaj ili će deca putovati autobusom, rano ujutru, na dan takmičenja. Takođe, deca su i na regionalno i na republičko išla sama, bez svog predmetnog profesora, koji im nije održao ni jedan dodatni čas pripreme. To su izuzetno nadareni učenici i školi ide u prilog da se njima ponosi i da finansira njihova takmičenja. Profesori iz takvih đaka treba da izvuku maksimum i da im se posvete, a ne da ih puste da se sami spremaju i idu na takmičenje u drugi grad. Meni nije problem da platim svom detetu smeštaj i put, ali mislim da je to u nadležnosti škole, moj dete se takmičilo u osnovnoj školi i tad nismo plaćali – kaže Ž. B., majka jednog gimnazijalca.

Otac, čija je ćerka đak Gimnazije, ističe da nije problem da se da novac, već da je pitanje kakvu poruku škola, grad i država šalju tim mladim, pametnim, obrazovanim ljudima:

– Reč je o najboljim đacima, onima koji su se svojim znanjem izborili za odlazak na takmičenja, a onda se ispostavi da nema dovoljno novca za to. Iz obaveštenja koje smo kao roditelji dobili nije jasno u kom tom budžetu nema sredstava. Pravo je pitanje ko je zaista po zakonu dužan da to finansira i da li je moguće da se zaista nigde ne predviđaju sredstva za smeštaj dece koja idu na takmičenje?

Direktorka kruševačke Gimnazije Biljana Dačić, je za KruševacGrad rekla da nema ničeg čudnog u skupljanju novca, da je reč o „roditeljskom dinaru“, koji se inače skuplja u obrazovnim ustanovama, a da se ovakva akcija u Gimnaziji organizuje u skladu sa potrebama .

– To je odluka Saveta roditelja od prošle godine, koja je potvrđena ove godine i ona zapravo predstavlja roditeljski dinar, koji se skuplja za potrebe i drugih vrtića i škola u gradu. Kod nas to nije akcija koja je intenzivna i svake godine, nego shodno potrebama. Namena je smeštaj učenika koji idu na republička takmičenja, jer budžetom mi imamo samo obezbeđen novac za prevoz učenika i hranu za put. Ovo je skromna suma, roditelji nisu u obavezi da plate, to je na dobrovoljnoj bazi. Ako se ne skupi novac za smeštaj, đaci će se takmičiti bez smeštaja – objašnjava Dačićka.

Udaljenost grada u kome se organizuje republičko takmičenje, ali i propozicija takmičenja nekad zahtevaju potrebu za smeštajem đaka na jednu ili dve noći.

– Naša škola broji 1.068 đaka, a godišnje pošaljemo preko 70 đaka na republička takmičenja, a nagrađenih bude oko 35. Retko koja škola ima taj broj, zato i dolazi do poteškoća, nekad i sami roditelji zahtevaju da deci bude olakšano takmičenje, da ne idu iz prevoza na test, već da imaju dan ranije da se prilagode kad dođu. Takmičenja spadaju u vannastavne aktivnosti, to je nešto „ekstra“ u odnosu na obavezni školski program, ali mi smo tu da olakšamo deci učešče na istim – uverava direktorka Gimnazije.

Prema podacima koje smo dobili iz Gradske uprave, za prevoz učenika na republička i međunarodna takmičenja, u proteklih pet godina za osnovne škole izdvojeno je oko 2 miliona dinara i još toliko za srednje. Ove godine iz budžeta je za osnovne škole izdvojena 721 hiljada za odlazak osnovaca na republičko takmičenje, a 632 hiljade za odlazak srednjoškolaca.

M.S.