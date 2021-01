Pitali smo za vas: Prijem radnika u školama na određeno vreme do 60 dana – bez konkursa i na osnovu ličnih kontakata

Kada škole primaju radnike bez raspisivanja konkursa i kako biraju lica koja će zaposliti na određeno vreme do 60 dana kao zamenu za odsutnog radnika, pitanja su koje su KruševacGradu postavili čitaoci. Povod za ovo pitanje bio je slučaj zapošljavanja takvog lica prvog dana ove godine u OŠ “Dragomir Marković”

Pravo da radnika na određeno vreme do 60 dana radi zamene odsutnog zaposlenog prime bez konkursa, po hitnom postupku, školama daje Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, objasnila je za KruševacGrad sekretarka Škole “Dragomir Marković”, Jasmina Ilić, nakon što nas je direktor Škole, Saša Jevtić preusmerio na nju.

– U ovom slučaju jeste izvršen prijem u radni odnos na određeno vreme radi zamene zaposlene koja je na bolovanju. Prijem je izvršen na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. To je Lex specialis, zato što u ustanovama obrazovanja i vaspitanja kada je u pitanju zasnivanje radnog odnosa, ima prednost u odnosu na Zakon o radu kao krovni zakon. Prema tom zakonu, na osnovu člana 155, ustanova može da primi u radni odnos na određeno vreme bez konkursa lice radi zamene odsutnog zaposlenog do 60 dana i to je tačka.

Na naše pitanje kako se u tom slučaju biraju lica koja se zapošljavaju, sekretarka Ilić nam je najpre rekla da na to pitanje nije uopšte dužna da nam da odgovor.

– Postoje nadležni državni organi koji time treba da se bave. A da novinama mi objašnjavamo procedure, zaista nema razloga – poručila nam je Ilić, a onda se ipak predomislila i na naše insistiranje, objasnila:

– Pa, na osnovu kontakata koje imamo sa nezaposlenim a zainteresovanim licima, ovde ljudi dolaze svakodnevno, ostavljaju biografije i tako dalje.

Zanimalo nas je i da li je u takvim situacijama praksa da se kontaktira Nacionalna služba zapošljavanja. Ilić kaže da se to radi samo ukoliko nemaju već neki CV na raspolaganju.

– Mi smo imali 20 zamena tokom decembra, zbog hitnosti mora da se angažuje lice i to je to. Kad nemamo neki CV obratimo se Nacionalnoj službi zapošljavanja – precizirala je naša sagovornica.

Naglasila je i da je “Dragomir Marković” škola sa vrlo ozbiljnom tradicijom i izuzetnim finansijskim rezultatima rada. – Sve što radimo radimo u skladu sa zakonom, zakonskim propisima, preporukama, mišljenjima i instrukcijama nadležnih državnih organa – navela je.

Inače, odluku o izboru lica koje će zasnovati radni odnos na određeno vreme bez javnog konkursa, donosi direktor škole.

