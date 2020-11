Pitali smo za vas: Ponovo se rade skrining pregledi

Nakon što je u martu ove godine proglašena pandemija korona virusa, u domovima zdravlja širom Srbije privremeno su obustavljeni preventivni pregledi za rano otkrivanje malignih bolesti

Kruševački Dom zdravlja u maju je ponovo krenuo sa skriningom raka grlića materice, a od početka septemba radi se i skrining raka dojke. Dok traje pandemije, tribine na temu prevencije ovih bolesti, iz bezbedonosnih razloga, neće biti organizovane.

Kao i do sada, sugrađanke iz ciljne populacije, poziv za skrinig dobijaju na kućnu adresu, sa brojem telefona na koji mogu da se jave ili da dođu lično u Službu za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica.

– Nakon što je proglašena pandemija korona virusa, Služba za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica nastavila je da radi puno radno vreme, s tim da je privremeno obustavljeno pozivanje žena na skrining. Već u maju krenuli smo sa pozivanjem na preventivne preglede za rano otkrivanje raka grlića materice, a od septembra ponovo se radi skrining raka dojke – kaže Ana Antonijević, glavna sestra Dispanzera za zdravsrvenu zaštitu žena i trudnica, uz podsećanje da se skrining raka grlića materice obavlja Papanikolau testom, a dojke mamogarfskim pregledom.

Prema njenim rečima, mesečno se na ove preglede pozove oko 600 žena, a u proseku se uradi 300 Papanikolau testova i stotinak mamografija.

– Ciljna populacija za skrining raka grlića materice su žene starosti od 25 do 64 godine, a za rak dojke od 50 do 69 godina. Zbog aktuene epidemiološke situacije, trenutno se pozivaju godišta koja ulaze u oba skrininga, odnosno, žene od 50 do 64 godine, a negde polovina se odazove našem pozivu i dođe na preventivni pregled – kaže ona, naglašavajući da odziv na skrining još uvek nije na zadovoljavajućem novou, ali da je tako bilo i pre pandemije korona virusa.

Antonijevićka kaže da Služba za zaštitu žena i trudnica radi punim kapacitetom, uz poštovanje svih propisanih mera prevencije u cilju sprečavanja širenja korona virusa.

– Radimo u dve smene, od ponedeljka do subote i dostupni smo za sve pacijentkinje, s tim da se vrši trijaža i u odvojenim prostorijama primaju se pacijentkinje kod kojih postoji sumnja da su zaražene korona virusom. Na ulaznim vratima Službe svima se dezinfikuju ruke i meri telesna temperatura, maske su obavezne. Novina koja je uvedena od početka pandemije je da je zabranjena pratnja, izuzev ukoliko se ne radi o maloletnicama koje inače dolaze u pratnji roditelja ili staratelja ili o pacijentkinjama čije je zdravstveno stanje takvo da je pratnja neophodna – napominje glavna sestra Službe.

Iz Doma zdravlja apeluju na sve sugrađanke iz ciljne populacije da se odazovu na poziv i dođu na skrining pregled. Podsećaju da mamografija omogućava ne samo da se rak dojke otkrije u ranoj fazi, već da se otkriju i prekancerozne promene čijim se uklanjanjem sprečava nastanak malignih promena. Skrinig pregled raka grlića materice koji se obavlja Papanikolau testom ima za cilj da se promene na grliću materice pronađu rano, pre nego što prerastu u karcinom i mogu da se otklone.

Inače, U Srbiji je karcinom dojke najčešći maligni tumor kod žena. Godišnje se registruje oko 4.600 novotkrivenih slučajeva obolevanja od ove bolesti, a umre oko 1.600 žena. Prema podacima Registra za rak Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, od raka grlića materice svake godine se u proseku registruje više od 1.500 novoobolelih žena, a svake godine od ove bolesti život izgubi više od 400 žena.

Na teritoriji Rasinskog okruga, prema podaci Zavoda za javno zdravlje, od karcinoma dojke godišnje oboli 160 a umre između 45 i 50 žena. Od karcinoma grlića materice, u Okrugu godišnje oboli oko 40 a umre između 10 i 15 žena.

U kruševačkoj Službi za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica godišnje se u proseku otkrije između pet i. šest karcinoma dojke. Kada je u pitanju karcinom grlića materice, od ukupno pregledanih pacijentkinja u toj Službi, utvrdi se između pet i deset prekanceroza mesečno, dok se karcinom dijagnostikuje mnogo ređe.

Dok traje epidemija korona virusa, iz preventivnih razloga, Dom zdravlja neće organizovati tribine na temu prevencije ovih bolesti, koje se inače za naše sugrađanke već godinama unazad redovno organizuju , najmanje 15 godišnje, u seoskim i gradskim mesnim zajednicama, te u institucijama i ustanovama.

D.P.

Pitali smo za vas: Ponovo se rade skrining pregledi

Nakon što je u martu ove godine proglašena pandemija korona virusa, u domovima zdravlja širom Srbije privremeno su obustavljeni preventivni pregledi za rano otkrivanje malignih bolesti Kruševački Dom zdravlja u maju je ponovo krenuo sa skriningom raka grlića materice, a od početka septemba radi se i skrining raka dojke. Dok traje pandemije, tribine na temu prevencije ovih bolesti, iz bezbedonosnih razloga, neće biti organizovane. Kao i do sada, sugrađanke iz ciljne populacije, poziv za skrinig dobijaju na kućnu adresu, sa brojem telefona na koji mogu da se jave ili da dođu lično u Službu za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica.…