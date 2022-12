Pitali smo vas kakva vam je bila 2022. godina i šta očekujete u Novoj?

Pitali smo sugrađane kakva im je bila 2022. godina i kakvi su im planovi u novoj, 2023. godini. Poslednje dve godine bile su u znaku epidemioloških i ekonomskih kriza, što je umnogome doprinelo da se na individualnom i kolektivnom nivou stvorio kod ljudi osećaj nesigurnosti i manjak vere u bolje sutra, ali s obzirom na to da je u prošlosti bilo i težih vremena, vera u dobro zdravlje, lični osećaj sreće i samoostvarenja nije izostao kod naših sugrađana.

Dvojica sugrađana na Novoj pijaci dali su vrlo kratke odgovore, u prolazu, žureći.

– Očajna 2022, a očekujemo da ćemo 2023. godinu da prođemo „na mufte“. I ja tako mislim, kao kolega – kroz šalu su, gotovo u glas, bili iskreni ovi sugrađani.

Kratke odgovore dobili smo i od mlađih.

– Ova godina, hm, ne toliko dobra, a od Nove, očekujem mnogo bolje – bio je koncizan mladi V. E. (17).

Međutim, bilo je i onih koji imaju jasne planove koje su ispunjavali tokom godine, ali i nove ciljeve zacrtane za sledeću.

– Ova 2022. godina bila je prilično izazovna u poslovnom smislu, jer sam promenio posao, koji mi je doneo dosta dinamike. Obišao sam nekoliko zemalja u Evropi. Usudio bih se da kažem da je ova godina bila transformišuća za moju ličnost. Takođe, otkrio sam par pisaca čiji mi stil leži i verujem da ću pod uticajem tih knjiga i ja napisati svoju. Kraj 2022. nije bio manje turbulentan. U novembru sam napravio veliki korak ka samostalnosti i započeo zajednički život sa svojom devojkom. Od ’23-će nemam nikakvih očekivanja, jer sam naučio da ne vredi planirati budućnost – rekao je Aleksa P. (29).

Sličnih i ozbiljnih shvatanja je i Aleksandar M. (40):

– U znaku novih života. Dosta dobra je bila ova godina, skromna i prizemna, rekao bih. Uspeo sam da se održim psiho-fizički, to je najbitnije, jer posao mi je dosta naporan i odgovoran. Što se tiče 2023-će, očekujem veliku borbu duhovnu, nacionalnu i svaku drugu. Biće to još jedna godina gde će se ići na poništavanje ljudskosti i nacionalnih osobenosti, ali, naše će biti kao i do sad, da istrajemo i da se ne damo – rekao je on.

Ima i onih koji nisu tako optimistični i radosni godinom koja dolazi, ali ni preterano zadovoljni proteklom.

– U 2022-oj su poskupljenja nenormalna. Stalno nas plaše ratovima i nestašicama, a mislim da će sledeće godine samo još gore da bude, ako narod nešto ne preduzme – izričita je N.L. (31).

Jedan sugrađanin je kratko odgovorio, ali sa vidnim ogorčenjem:

– Očekujem da će 2023. da bude još gora.

Pojedini sugrađani bili su pomirljivi i ne toliko ostrašćeni u vezi sa dolaskom Nove godine.

– Pa klasika, brzo mi je prošla ova, u obavezama i vrlo malo u nekom ličnom zadovoljstvu. Sledeće godine, kao i svake, očekujem više uzbuđenja i pozitivnih stvari – rasterećeno je rekao S.Š. (24).

Na tom tragu je i Goran V. (52):

– U 22-oj mi se rodilo unuče, tako da mi je odlična bila. Ma, samo neka smo zdravo, za ostalo ćemo lako, pa i u toj, 2023.

Rođenje i dolazak novog člana porodice, učinio je 2022. godinu lepšom i Jovani K. (31)

– Zbog deteta mi je bila prelepa 2022, a molim se samo da smo živi i zdravi. Volela bih da se u 2023. stabilizuje ekonomija i da cene prestanu da rastu.

V.M.