Pitali smo vas kako ćete obeležiti krsnu slavu

Sredina oktobra označava početak „sezone slava“ koja traje narednih nekoliko meseci. Usled pandemije promenio se i način praznovanja. Krsna slava uglavnom je svedena na obeležavanje u krugu porodice, znatno skromnije nego u ranije

Redakcija portala KruševacGrad razgovarala je sa prodavcima i kupcima na kruševačkoj Novoj pijaci, jer retko kod bolje od ovdašnjih prodavac poznaje kupovnu (ne)moć građana kao i njihove stavove u vezi sa predstojećim slavama.

Milena Mićanac, poučena prošlogodišnjim iskustvom, misli da ljudi neće slaviti slave na veliko, već da će to biti u krugu porodice.

-Ja slavim svetog Iliju, to je seoska slava, takozvana bogomolja. Proslavljamo je svake godine, bez obzira na korona virus. S obzirom da je slavi maltene celo selo, mi i nemamo mnogo gostiju, uglavnom su to članovi porodice i par ljudi sa strane. Mislim da će ove godine ljudi slaviti slavu u najužem krugu, tako je bilo prethodne, pa je samim tim i prodaja bila slabija – govori ona.

Dušica Vasić iz Velike Kruševice, radi na pijaci i prodaje sveže povrće.

-Sve je manje ljudi na pijaci i sve se manje kupuje, uprkos tome što je ovde najsvežija roba. Od prošle godine uoči slava prodaja je bila znatno manja nego prethodnih godina. Mi smo letos slavili Svetog Arhangela, slavili smo kao da nije bila korona, normalno smo pozvali goste kao i uvek i nikome ništa nije bilo. Sada nam deca u Beogradu slave Petkovicu i mi idemo kod njih na slavu najnormalnije – objašnjava ona.

Dragoljub Miljković, zvani Čkalja, iz Makrešana, kaže da je slaba prodaja na pijaci.

-Narod slavi slave, ali mnogo uže. Familija plus jedan do dva gosta, maskimalno četiri. Ja slavim svetog Aranđela, dolaze mi svastika, pašenog, brat i snaja i to je to. Vrlo skromno, eto čisto da obeležim – dodaje on.

Tradicionalni, slavski, običaji duboko su ukorenjeni u našem narodu, te stoga ne čudi činjenica da će najveći broj ljudi svoje slave obeležiti, pozvati goste, kao i ići u goste.

-Ja svoju slavu obeleževam kao i uvek. Ne smanjujemo broj gostiju, na njima je odluka da li će doći ili neće. Svakodnevno se trudimo svi iz moje porodice da poštujemo sve mere, svi smo vakcinisani, pa tako nema potrebe da slavimo samo sa najbližima. Ja slavu volim jer mi je to i prilika da vidim ljude koje ne viđam često, i nemam nameru da sa tim običajem prekinem – rekla je Dragica Minić.

-Slaviću normalno, bez straha od nekakve zaraze. Celu prošlu godinu smo strahovali, nisam išao u crkvu i nosio kolač prvi put posle mnogo godina i to mi je najžalije. Ove godine odradiću sve kako običaji nalažu, slaviću sa svojom prodicom i prijateljima – naglašava Milan Đokić.

Pripreme za predstojeće slave uveliko su u toku, sutra je sveti Toma, u narodu poznatiji kao Tomindan. Slavska atmosfera polako počinje, a tako će ostati do kraja januara.

S.M.