 Pitali smo koliko Vam znači Osmi mart?

Osmi mart, iako nastao kao dan borbe za ekonomsku, političku u socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca, danas se obeležava posebnom pažnjom prema ženama.

U današnje vreme Osmi mart se u našem narodu obeležava tako što se babama, majkama, ženama i devojkama poklanja naročita pažnja, i to najčešće u vidu cvetnih aranžmana, ali i drugih poklona. Pitali smo naše sugrađane kako gledaju na Osmi mart, kao i na koji način ga obeležavaju.

Valentina S. (31) kaže kako nema potrebu za poklonima i nekom posebnom pažnjom tog dana

–Pa šta znam… Ja sam kao dete uvek kupovala poklon mami i učiteljici, ali ja nemam nikakvu potrebu da se meni nešto kupi za 8. mart, niti obeležavam taj dan. U takvom smo društvu odrastali da se taj dan obeležavao kao praznik žena, ali danas, zaista, kada sam odrasla, ne pridajem važnost tom danu – rekla je ona.

Slično misli i Dragana P. (34), s tim što ona praktikuje čestitanja svojim bliskim osobama ženskog pola

–Meni lično taj dan nije nešto bitan, ali i dalje čestitam majci, tetkama, svekrvi, jer mislim da su one generacije žena koje su to obeležavale i kojima to znači. Isključivo čestitam iz obzira prema njihovim osećanjima – rekla je ova sugrađanka.

Da je Osmi mart puka narodna izmišljotina smatra Aleksandar Š. (24)

–Uff, ništa ne mislim. Dan k’o dan. Narod izmislio, narod prihvatio – bio je kratak ovaj sugrađanin.

Pored kratkih i mahom negativnih mišljenja, dobili smo i pozitivna gledanje na ovaj praznik

– Lepo je to sve. Recimo, ne treba samo tog dana da se žene posebno poštuju, nego uvek, ali tog dana lepo je otići sa svojom ženom negde na ručak. Kupiti majci ili babi neki poklon, jer to su žene koje su nas podigle i othranile – rekao je Slobodan M. (56)

I za Rosandu N. (67), Osmi mart je nešto posebno

– Uvek spremim tada neko posluženje, tako ja volim da kažem. Dođu mi deca, pa svrate komšinice. Obično napravim neku tortu ili koh, pa se posedi, popriča. A moram da kažem da volim kad dobijem poklon. Unuk mi je prošle godine kupio bombonjeru, kremu za ruke i buket cveća i obradovala sam se, baš – rekla je ona.

Da je obeležavanje Osmog marta lep gest, ali i da treba prema ženama da se pruži sistemska podrška, smatra A.P. (29)

–Danas ne vidim neku suštinsku razliku između muškarca i žena, naročito u razvijenim društvima. Kao izrazit problem vidim, generalno gledano, to što poslodavci izbegavaju da zapošljavaju mlade devojke, jer se plaše porodiljskog bolovanja, ali to je problem društva i oba pola, te to ne bih istakao kao striktno ženski problem, ako problemi uopšte imaju pol. Osmi mart je lep simbol, zato što je samo poklanjanje pažnje lep gest – rekao je on.

N.G.(28) smatra da je u redu obeležavati praznik, ali da treba da se razmisli i o muškim pravima danas

–Danas se sve promenilo, sad ni muškarci nemaju prava, pogotovo oni koji nisu imali da se školuju, ili nisu imali sreću da dođu na neku visoku poziciju. O Osmom martu mislim da je feministička glupost, eto, to je moje mišljenje – rekao je on.

