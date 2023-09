Ovo su nove cene goriva

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine objavilo je juče nove cene goriva i one će važiti do narednog petka. Maksimalna maloprodajna cena dizela u narednih sedam dana biće 214 dinara za litar, dok će cena benzina iznositi – 191 dinar. To znači da je dizel poskupeo za tri dinara, dok je benzin pojeftinio za dinar u odnosu na prethodnu nedelju.

Nove cene goriva se objavljuju svakog petka do 15 časova.

Izvor: must.gov.rs

Foto: Pixabay