Festival dokumentarnog filma „Beldocs“ u AKC „Gnezdo“

Turneja Međunarodnog festivala dokumentarnog filma „Beldocs“ u Kruševcu počinje 02. oktobra u Alternativnom kulturnom centru Gnezdo i traje do 04. oktobara, a predstaviće tri najznačajnija filma iz najnovijeg, upravo završenog 16. izdanja Beldocsa. Publika će biti u prilici da pogleda zanimljiv izbor dugometražnih dokumentarnih filmova iz celog sveta, nagrađenih na prestižnim svetskim filmskim festivalima.

Turneja „Beldocs“ festivala pod nazivom „Beldocs Eho“ održava se od 2011. godine, i kroz nju „Beldocs“ nastavlja da kvalitetnim i atraktivnim programom izgrađuje i edukuje svoju publiku širom Srbije, nudeći sem domaće i bogatu međunarodnu selekciju. I ove godine, jedan deo aktuelne zvanične selekcije Beldocsa prikazuje se tokom cele godine u preko 20 gradova u Srbiji, te publika u ovim mestima ima mogućnost da prati recentnu produkciju dokumentarnog filma iz celog sveta.

Evo kompletnog programa:

2. oktobar u 20h

Veliki mali ljudi (Store små mennesker)

Gunhild Westhagen Magnor — Norveška — 2022 — 70′

Tokom jedne godine pratili smo svakodnevni život mališana Baldera i Hakuna u vrtiću u Norveškoj. Film nam pruža mogućnost da vidimo kako se deca socijalizuju i odnose jedni prema drugima. Fokus je na prijateljstvu i povezanosti između njih, kao i na njihovim sukobina, ali nam govori i o nama kao ljudskim bićima. Kako deca rastu i otkrivaju se, pokazuju ono što svi mi nosimo u srcima.

3. oktobar u 20h

Girl Gang

Susanne Regina Meures — Švajcarska — 2022 — 98′

Četrnaestogodišnja Leoni je uspešna influenserka koja živi na periferiji Berlina. Milioni pratilaca je obožavaju, a kompanije je zasipaju proizvodima. Kada Leonini roditelji otkriju ogroman finansijski potencijal onlajn aktivnosti svoje ćerke, ubrzo preuzimaju kontrolu. Ali Leonin život, diktiran brendovima i pritiskom da kreira sadržaje, polako se pretvara u tamnicu.

4. oktobar u 20h

I kralj reče, kakva fantastična mašina (And the King said What a Fantastic Machine)

Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck — ŠvedskaDanska — 2023 — 88′

„I kralj reče Kakva fantastična mašina“ je ronjenje u ogromnom istorijskom okeanu medijske kulture. Od nastanka kamere opskure do snimanja prvih filmova i pronalaska veb-kamere do prvih viralnih videa, duhovit i provokativan dokumentarac traga za usponom kulture slike kakvu poznajemo. Nudi simboličnu studiju o filmu i društvenoj istoriju koju on stvara: šta su posledice bivanja izloženim milijardama slika koje se takmiče za našu pažnju?

Ulaz je slobodan!