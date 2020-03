Predsednik FK Napredak Marko Mišković podneo ostavku na mesto na kome je bio proteklih osam godina

Mišković se ostavkom obratio predsedniku Skupštine FK Napredak, Nadzornom i Upravnom odboru.

– Preuzimam potpunu odgovornost za lošu sezonu. Veliki obim mojih privatnih obaveza je razlog mog sve manjeg prisustva u Napretku.

Napredak je klub koji ne može da čeka i mora konstantno da napreduje, jer ime i tradicija to zahtevaju. On traži više od celog čoveka, a ja, u ovom momentu ne mogu da pružim to više.

Ipak bih napomenuo da smo Napredak preuzeli u trenucima gašenja, kada je dug iznosio 1,5 miliona evra a Klub bio na pragu treće lige.

Danas, sa ponosom mogu da kažem, da smo za osam godina, isključivo privatnim sredstvima, finansirali apsolutno sve: od kopletnih troškova Kluba do svih komunalnih troškova za održavanje Gradskog stadiona.

Samo infrastrukturna ulaganja, za ovih osam godina, iznosila su preko milion evra. Aktivno smo, finansijski, učestvovali u infrastrukturnim ulaganjima u Gradske sportske objekte, koje koriste svi sportisti.

Danas, Napredak ostavljamo u punom sjaju, na putu stare slave, finansijski pozitivnim i sa odličnom infrastrukturom.

Posebno bih se zahvalio zaposlenima u klubu, vernim navijačima koji su sve ove godine bodrili Klub i Gradu Kruševcu na vrlo korektnoj saradnji – saopštio je Mišković, dodajući kako njegova posebna zahvalnosti ide i Fudbalskom savezu Srbije na dosadašnjoj podršci i saradnji.

S.M.

Ostavka Marka Miškovića

Predsednik FK Napredak Marko Mišković podneo ostavku na mesto na kome je bio proteklih osam godina Mišković se ostavkom obratio predsedniku Skupštine FK Napredak, Nadzornom i Upravnom odboru. - Preuzimam potpunu odgovornost za lošu sezonu. Veliki obim mojih privatnih obaveza je razlog mog sve manjeg prisustva u Napretku. Napredak je klub koji ne može da čeka i mora konstantno da napreduje, jer ime i tradicija to zahtevaju. On traži više od celog čoveka, a ja, u ovom momentu ne mogu da pružim to više. Ipak bih napomenuo da smo Napredak preuzeli u trenucima gašenja, kada je dug iznosio 1,5 miliona…