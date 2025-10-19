Osredak, Jastrebac i Ćelije – tri dragulja Rasinskog okruga

Veliki Jastrebac, jezero Ćelije i Specijalni rezervat prirode „Osredak“ predstavljaju važna mesta u očuvanju biodiverziteta, ali i prostore od velikog značaja za čitav Rasinski okrug

Osredak je proglašen Specijalnim rezervatom prirode (SRP) 28. februara 2020. godine i svrstan je u II kategoriju zaštite, od regionalnog, odnosno, velikog značaja, zbog svojih prirodnih i stvorenih vrednosti.

Zaštićenim područjem upravlja Javno komunalno preduzeće „Kruševac“ iz kojeg navode da se na području Specijalnog rezervata prirode utvrđuju režimi zaštite drugog i trećeg stepena. Režim zaštite drugog stepena je na površini 153,14 ha, odnosno 62.60 odsto ukupne površine dok je režim trećeg stepena zaštite ukupne površine 92,61 ha, odnosno 37,40 odsto.

JKP „Kruševac“, kao upravljač ovim predelom, ima posebnu radnu jedinicu zaduženu za ovo područje. Ona, u saradnji sa kolegama iz „Zelenila“ i „Čistoće“, brine o održavanju i zaštiti rezervata.

U okviru radne jedinice SRP „Osredak“ nalazi se čuvarska služba koju čine dva čuvara. Čuvari – rendžeri svakodnevno obilaze teren i prate dešavanja, te kada uoče određene promene, o tome obaveštavaju nadležne. Oni su dužni da postupaju u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, Uredbom o proglašenju i Pravilnikom o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi.

Od opreme poseduju terensko vozilo, dvoglede, fotoaparate, čamac… Samo zaštićeno područje je obezbeđeno fotoklopkama koje prate dešavanja za vreme odsustva čuvara sa terena.

Iz JKP „Kruševac“ poručuju da je na samom terenu bilo dosta problema pre proglašenja zaštićenog područja, a da su sada oni svedeni na minimum. Problemi sa kojima se uglavnom suočavaju čuvari se odnose na formiranje divljih deponija i lov i ribolov koji nije dozvoljen u Specijalnom rezervatu prirode „Osredak“, ali nelegalne aktivnosti su svedene na minimum, ističu iz JKP-a.

Požara nije bilo, s obzirom da je samo područje vlažnog – močvarnog karaktera, dok je zagađenje otpadnim vodama prisutno u manjem obimu, uglavnom zbog ispuštanja otpada iz domaćinstava u manje pritoke, koje potom dospevaju u zaštićeno područje.

SRP „Osredak“ ima određen turistički potencijal, ali se on još uvek ne koristi u punom kapacitetu. Sve aktivnosti koje se sprovode unutar rezervata organizuju se bez negativnog uticaja na prirodu, a posete – bilo rekreativne ili edukativne – uvek se odvijaju u pratnji čuvara i u skladu sa propisanim pravilima.

Najveće interesovanje za ovo područje pokazuju deca školskog uzrasta, Udruženje biologa Kruševca i ljubitelji prirode. Za njih se organizuju vođene ture, akcije čišćenja, radionice i druge aktivnosti koje omogućavaju sticanje znanja o rezervatu, kao i upoznavanje sa primerima pravilnog i nepravilnog ponašanja u zaštićenom području.

Ekoturizam, kao vid odgovornog putovanja kroz prirodu, upravo ovde dobija svoje pravo značenje – on podrazumeva očuvanje životne sredine, smanjivanje negativnih uticaja i edukaciju posetilaca o značaju zaštite ovakvih područja. Promocija rezervata odvija se putem zvaničnog sajta JKP-a, društvenih mreža, prezentacija, flajera i drugog materijala. U toku je i izrada promotivnog filma o SRP „Osredak“, uz redovna obaveštenja i smernice koje posetiocima pružaju čuvari, poručili su iz JKP-a.

Park prirode „Veliki Jastrebac“ proglašen je decembra 2024. godine Uredbom Vlade Republike Srbije za prirodno dobro I kategorije – zaštićeno područje međunarodnog, nacionalnog, odnosno izuzetnog značaja. Površina Velikog Jastrepca obuhvaćena zaštitom iznosi 39.175,76 hektara, od čega je oko 70 odsto u državnoj svojini, oko 27 odsto u privatnoj i ostalo u drugim oblicima svojine.

Na ovom području utvrđeni su režimi zaštite I, II i III stepena. Najveći deo zaštićenog područja je na teritoriji grada Kruševca (51 odsto), a manjim delom na teritoriji opština Prokuplje (18 odsto), Blace (22 odsto), Aleksinac (9 odsto).

Iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije ističu da je Veliki Jastrebac stavljen pod zaštitu radi očuvanja sastojina šuma planinskog javora (Aceretum heldeichii) većinom prašumskog tipa, koje su okružene šumama planinskog javora sa bukvom (Aceri heldreichii – Fagetum), a oko kojih su raspoređene šume u kojima dominira lišćarska vegetacija, odnosno vredan pojas bukovih šuma, brezove šume (Betuletum pendulae), bukovo-jelove šume (Abieti-Fagetum moesiacae), šume bukve, graba i plemenitih lišćara (Aceri – Carpini – Fagetum moesiace montanum), kao i različiti tipovi hrastovih šuma u nižim delovima planina, prvenstveno šume kitnjaka i cera (Quercetum petraeae-cerridis).

Parkom prirode „Veliki Jastrebac” upravlja Javno preduzeće „Srbijašume”. U obavljanju zakonom utvrđenih poslova upravljanja zaštićenim područjem, Upravljač je ovlašćen i dužan naročito da: organizuje čuvarsku službu, obeleži zaštićeno područje, donese plan upravljanja, godišnji program upravljanja i akt o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi, vodi evidencije o prirodnim vrednostima i ljudskim aktivnostima, obaveštava korisnike zaštićenog područja o mogućnostima za obavljanje radova i aktivnosti, učestvuje u postupku utvrđivanja naknade za uskraćivanje ili ograničavanje prava korišćenja, izdaje saglasnosti i odobrenja, prati stanje i vodi evidencije o prirodnim vrednostima, nepokretnostima i ljudskim aktivnostima, utvrđuje i naplaćuje naknade za korišćenje zaštićenog područja. Posebno je važno naglasiti da je Upravljač dužan da obrazuje Savet korisnika radi međusobne saradnje i obezbeđivanja interesa lokalnog stanovništva i drugih korisnika zaštićenog područja, istakli su iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

JP „Srbijašume“ upravljanje Parkom prirode „Veliki Jastrebac“ vrši preko šumskih gazdinstava, među kojima je i ŠG „Rasina“ iz Kruševca. Iz kruševačkog gazdinstva poručuju da se tokom letnjih meseci na Velikom Jastrepcu dešavaju požari, dok je bespravna seča šuma glavni izazov svih šumara. Ipak, na osnovu evidencije ŠG „Rasina“, u poslednje 2, 3 godine bespravna seča je svedena na nivo statističke greške. Iako je krivolov sve manje prisutan, nažalost još uvek nije u potpunosti iskorenjen.

Što se tiče određenih intervencija usled elementarnih nepogoda, iz ŠG „Rasina“ navode da je poslednja veća šteta na Jastrepcu zabeležena 2018. godine, kada je zbog ogromnih padavina došlo do uništavanja puteva, te da su erozije i velika klizišta retka pojava. Nelegalne deponije i divlje kampovanje je pod kontrolom tokom čitave godine, izuzev 1. maja kada izletnici znaju da ostave smeće za sobom.

Jezero Ćelije je važno za čitav Rasinski okrug, s obzirom da svakodnevno snabdeva oko 200 hiljada ljudi pijaćom vodom. JKP „Vodovod – Kruševac“ je zadužen za redovno održavanje brane i akumulacije jezera. Iz ovog javnog preduzeća ne očekuju značajne promene u budućnosti što se tiče kvaliteta vode u akumulaciji, zbog prirodnih karakteristika jezera, kao što su dubina i nadmorska visina.

– JKP „Vodovod – Kruševac“ aktivno prati kvalitet vode i sprovodi mere za unapređenje tehnologije kako bi osigurao visok kvalitet prečišćene vode u Fabrici vode za piće u Majdevu. Uveliko se radi na tome da se dogradi tehnološki postupak prerade i proizvodnje vode za piće u Fabrici u Majdevu. Na osnovu analiza kvaliteta sirove vode iz akumulacije, koje su rađene unazad više godina, urađena je Studija kojom se planira u tehnološkom postupku uvođenje predozonizacije, a na kraju postupka filtriranje na aktivnom uglju. U narednom periodu radiće se kompletna tehnička dokumentacija kako bi se u nekom optimalnom roku došlo do izvođenja radova. Ovim izuzetno značajnim zahvatom u Fabrici vode u Majdevu obezbedilo bi se dugoročno održavanje kvalitetne vode za piće.

I pored klimatskih promena, iz kruševačkog Vodovoda navode da akumulacija Ćelije raspolaže korisnom, tj. radnom zapreminom od 31,5×106 m3, što omogućava značajnu rezervu za veoma dug sušni period.

– Evidentne klimatske promene u poslednjih nekoliko godina, što nam potvrđuje činjenica da prvi put od formiranja akumulacije Ćelije 1980. godine, tokom čitavog juna na teritoriji slivnog područja nije registrovana padavina, obavezuje na konstruktivniji analitički pristup i sprovođenje još adekvatnijih praktičnih mera u budućnosti, s aspekta upravljanja značajnim resursom.

Kada je reč o otpadu, najveće količine dospevaju u akumulaciju sa teritorije slivnog područja (obronci Željina, Goča i Kopaonika), Rasinom, Graševačkom rekom i pritokama, nakon obilnijih padavina. Divljih deponija najviše ima u seoskim sredinama koje nisu obuhvaćene redovnim prikupljanjem komunalnog otpada, uz saobraćajnice i po obalama vodotokova.

Može se zaključiti da se ova zaštićena područja suočavaju sa brojnim izazovima, te je njihova zaštita i očuvanje itekako značajno. Čuvanje SRP Osredak, Jastrepca i jezera Ćelije predstavlja ulaganje u zdraviju budućnost čitavog Rasinskog okruga.

N. L.