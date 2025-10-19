Josijević juniorski prvak Balkana

Na Balkan openu, na Palama u Republici Srpskoj, u organizaciji Evropske bokserske konfederacije (EUBC), član BK 14. oktobar Teodor Josijević je osvojio titulu šampiona

Na Balkan openu učestvovalo je 107 boksera i bokserki u četiri takmičarska uzrasta – seniorskoj (U 40), omladinskoj (U19), juniorskoj (U17) i kadetskoj (U15), iz 10 zemalja, Bosne i Hercegodine, Rusije, Rumunije, Moldavije, Alžira, Crne Gore, Nemačke, Severne Makedonije, Slovačke i Srbije.

Kruševljanin Teodor Josijević je još jednom potvrdio klasu, stigao do finala, a u borbi za najsjajnije odličje, u odličnom meču protiv izuzetnog reprezentativca Makedonije Rustemovskog, izvojevao je pobedu podeljenom odlukom sudija 4:1 i poneo titulu šampiona Balkana u juniorskoj konkrenciji, u kategoriji do 54 kilograma.