Odbojkašice Napretka pobedile u Čajetini
Postavljeno: 19.10.2025
Nakon poraza u prvom kolu od Novog Sada pred svojim navijačima, odbojkašice Napretka su slavile u okviru 2. kola Prve lige Srbije
Kruševljanke su došle do pobede u Čajetini protiv domaćeg Zlatibora maksimalnim rezultatom 0:3 (17:25, 18:25, 21:25).
U 3. kolu, koje je na programu 25/26. oktobra, Napredak će dočekati Takovo iz Gornjeg Milanovca.
I. M.
