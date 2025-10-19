Odbojkašice Napretka pobedile u Čajetini

Postavljeno: 19.10.2025

Nakon poraza u prvom kolu od Novog Sada pred svojim navijačima, odbojkašice Napretka su slavile u okviru 2. kola Prve lige Srbije

Kruševljanke su došle do pobede u Čajetini protiv domaćeg Zlatibora maksimalnim rezultatom 0:3 (17:25, 18:25, 21:25).

U 3. kolu, koje je na programu 25/26. oktobra, Napredak će dočekati Takovo iz Gornjeg Milanovca.

I. M.

