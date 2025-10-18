Brus: U petak promocija zbirke pesama „Parlog“
Postavljeno: 18.10.2025
Narodna biblioteka Brus će u petak, 24. oktobra ugostiti prošlogodišnju dobitnicu nagrade ,,Stražilovo“ , profesorku i sugrađanku Mariju Stojić koja će promovisati svoju zbirku pesama ,,Parlog“ domaćoj publici. Promocija je zakazana za 17 sati
O knjizi će govoriti kritičarke Danica Miljković i Sanja Kojić, a ulogu moderatora imaće učenici Srednje škole Brus, odeljenje IV 1.
Marija je nagradu dobila za najbolji pesnički prvenac objavljen u Brankovom kolu, izdavaštvu koje pripada istoimenoj kulturnoj instituciji koja čuva uspomenu na romantičarskog pesnika Branka Radičevića.
Narodna biblioteka Brus poziva sve zainteresovane da dođu i poslušaju nagrađene stihove.
O. M.
Foto: Bruski kofer
