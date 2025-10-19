Pobeda Jedinstva nad Trstenikom

Postavljeno: 19.10.2025

U 10. kolu Srpske lige Istok, Jedinstvo 1936 je kao domaćin slavilo u komšijskom derbiju protiv Trstenika PPT rezultatom 3:0 (1:0)

Strelci za pobednički tim bili su: Ognjen Jović u 29, Đorđe Skočajić u 59. i Mitar Radivojević u 62. minutu.

Posle ove pobede, Kruševljani se nalaze na 5. mestu na tabeli sa 18 osvojenih bodova, dok su Trsteničani na pretposlednjem, 15. mestu sa 5 bodova.

U narednom, 11. kolu, koje je na programu 25/26. oktobra, Jedinstvo 1936 igra sa Rembasom u Resavici, dok će Trstenik PPT dočekati Timok iz Zaječara.

