Ćićevački „Okular“ organizuje obuku „Vršnjački edukator/ka za mlade Rasinskog i Nišavskog okruga
Postavljeno: 19.10.2025
Postanite vršnjački edukator/ka i pokrenite promene u svojoj zajednici! Da li verujete da mladi mogu da menjaju stvari na bolje? Želite da naučite kako funkcioniše lokalna vlast, kako da se vaš glas čuje i da utičete na odluke koje se tiču vaše budućnosti? Onda je obuka „Okulara“ za vršnjačke edukatore/ke u okviru projekta „EUreKA – da mladi inspirišu, biraju i odlučuju“ prava prilika za tebe!
Obuka se organizuje od 24. do 26. oktobra 2025. u Nišu.
Tokom trodnevne obuke, naučićete:
• kako da prepoznate dezinformacije i razviješ medijsku i političku pismenost,
• kako funkcionišu javne politike i procesi odlučivanja,
• kako da pokrenete inicijative i učestvujete u dijalogu sa donosiocima odluka,
• kako da motivišete svoje vršnjake da se aktiviraju i zajedno menjate zajednicu.
Nakon obuke, najangažovaniji učesnici/ce dobiće priliku da budu honorarno angažovani/e i uz mentorsku podršku sprovedu lokalne akcije koje doprinose pozitivnim promenama u svojim sredinama.
Ova obuka je namenjena mladima uzrasta od 15 do 30 godina iz Rasinskog i Nišavskog okruga i okoline koji žele da budu aktivni, informisani i spremni da preuzmu inicijativu.
Prijavite se putem prijavnog formulara i pokažite da glas mladih može da se čuje i uvaži!
Rok za prijave: do 21. oktobra 2025.
Za više informacija: [email protected]
Rad udruženja Okular podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije EU – Europe ASAP“.
