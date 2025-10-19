Ćićevački „Okular“ organizuje obuku „Vršnjački edukator/ka za mlade Rasinskog i Nišavskog okruga

Postanite vršnjački edukator/ka i pokrenite promene u svojoj zajednici! Da li verujete da mladi mogu da menjaju stvari na bolje? Želite da naučite kako funkcioniše lokalna vlast, kako da se vaš glas čuje i da utičete na odluke koje se tiču vaše budućnosti? Onda je obuka „Okulara“ za vršnjačke edukatore/ke u okviru projekta „EUreKA – da mladi inspirišu, biraju i odlučuju“ prava prilika za tebe!

Obuka se organizuje od 24. do 26. oktobra 2025. u Nišu.

Tokom trodnevne obuke, naučićete:

• kako da prepoznate dezinformacije i razviješ medijsku i političku pismenost,

• kako funkcionišu javne politike i procesi odlučivanja,

• kako da pokrenete inicijative i učestvujete u dijalogu sa donosiocima odluka,

• kako da motivišete svoje vršnjake da se aktiviraju i zajedno menjate zajednicu.

Nakon obuke, najangažovaniji učesnici/ce dobiće priliku da budu honorarno angažovani/e i uz mentorsku podršku sprovedu lokalne akcije koje doprinose pozitivnim promenama u svojim sredinama.

Ova obuka je namenjena mladima uzrasta od 15 do 30 godina iz Rasinskog i Nišavskog okruga i okoline koji žele da budu aktivni, informisani i spremni da preuzmu inicijativu.

Prijavite se putem prijavnog formulara i pokažite da glas mladih može da se čuje i uvaži!

Rok za prijave: do 21. oktobra 2025.

Za više informacija: [email protected]

Prati nas na društvenim mrežama @okularcicevac

Rad udruženja Okular podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije EU – Europe ASAP“.

Saopštenje/poziv i fotogafije: Okular, Ćićevac