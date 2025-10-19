Danas je Sveti Toma

Današnji dan, 19. oktobar, obeležava se kao praznik Svetog Tome, jednog od dvanaest apostola Isusa Hrista. Ovaj hrišćanski praznik ima poseban značaj u tradiciji hrišćanske vere i slavi se širom sveta među pravoslavnim, katoličkim i protestantskim zajednicama

Sveti Toma, takođe poznat kao “neverni Toma”, postao je poznat po svojoj nesigurnosti i potrebi da vidi i dotakne Isusove rane kako bi poverovao u Njegovo vaskrsnuće. Biblijski izveštaji opisuju trenutak kada je Isus došao među apostole nakon Svog vaskrsnuća, a Toma je bio odsutan. Kada je čuo za Isusovu ponovnu pojavu, Toma je izrazio svoje sumnje, što je dovelo do čuvenog trenutka kada je Isus pozvao Tomu da dodirne Njegove rane, nakon čega je Toma priznao Isusa kao Gospoda i Boga.

Običaji vezani za praznik Svetog Tome variraju u različitim delovima sveta. U mnogim crkvama održavaju se posebne službe i molitve posvećene Svetom Tomi. Takođe se tradicionalno priređuju posebni obroci i zajednička okupljanja kako bi se proslavila ova svetkovina. Vernici se podstiču da razmotre svoju vlastitu veru i pouzdanje, kao i da se sete Isusovih reči upućenih Tomi: “Blago onima koji nisu videli, a verovali su”.

