Košarkaši Kruševca u gradskom derbiju bolji od Napretka, košarkašice Bagdale izgubile u Srbobranu
Postavljeno: 18.10.2025
U Hali sportova u Kruševcu pred 1.000 ljubitelja košarke iz Lazarevog grada odigran je lokalni derbi u okviru 3. kola Prve Regionalne lige Srbije, grupa Zapad. Košarkaši Kruševca savladali su Napredak koji je na ovoj utakmici bio domaćin rezultatom 63:84 (41:40).
Mladi košarkaši Napretka posle prvog dela igre na odmor idu sa minimalnom prednosću 41:40.
Iskusni sastav Kruševca na krilima iskusnih Dimitrija Raičevića, Vojkana Raičevića i Vukašina Komljenovića uzima stvar u svoje ruke. U drugom delu susreta igra neuporedivo bolje od gradskog rivala i na kraju slavi ubedljivu i sasvim zasluženu pobedu rezultatom 63:84.
Posle odigrana tri kola, Kruševac se nalazi na deobi prvog mesta sa sve tri pobede sa ekipom Svilajnca, dok košarkaši Napretka imaju skor od jedne pobede i dva poraza.
U narednom kolu koje se igra 25/26. oktobra košarkaši Kruševca dočekuju Smederevo, dok košarkaši Napretka gostuju kod Sloge u Lapovu.
Košarkašice Bagdale su pretrpele poraz u drugom kolu Druge lige Srbije na gostovanju kod Srbobrana 75:68. U trećem kolu 25/26. oktobra igraju u Kruševcu sa ekipom Šapca.
