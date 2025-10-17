Aleksandrovac: Promovisana knjiga zavičajne pesnikinje Bojane Jelenković

U Narodnoj biblioteci u Aleksandrovcu održana je promocija knjige pesama „Nego kako“ zavičajne pesnikinje Bojane Jelenković

Pozdravljajući prisutne ljubitelje pisane reči, direktorka Biblioteke, Milena Đurđević rekla je da pravo zadovoljstvo prestaviti prvenac jedne tako talentovane pesnikinje kakva je Bojana, istakavši značaj stvaralaštva autorke za kulturni život našeg kraja koji je uvek bio plodno tlo, ne samo za zemlju i lozu, već i za talente da stvaraju, pevaju, pišu, da čuvaju tradiciju i istovremeno žive i traju.

Govoreći o biografiji pesnikinje koja živi i stvara u župskom selu Stubal, direktorka Đurđević podsetila je prisutne na Bojanin doprinos književnosti, koja učestvuje na književnim konkursima i tu objavljuje svoje pesme i priče. Njena prva zbirka pesama „Nego kako“ je u izdanju Brankovog kola i ovogodišnja je dobitnica prestižne književne nagrade „Stražilovo“.

Svoj pesnički prvenac autorka je najavila kazivanjem pesme „Večnost trena“.

U promociji knjige „Nego kako“ učestvovala je glumica Danica Petrović, dugogodišnja saradnica Brankovog kola, koja se sa Bojanom upoznala baš na ovoj velikoj pesničkoj manifestaciji u Sremskim Karlovcima. Danica i Bojana su zatim dočarale i misiju Brankovog kola u kom su učestvovali mnogi pisci čija su dela danas sastavni deo udžbenika i lektira. Autorka je potom govorila o inspiraciji za nastanak zbirke, procesu pisanja i temama koje obrađuje, dok su pojedine pesme čitane uz emotivnu reakcije publike.

Promociju je upotpunila prijatna atmosfera i razgovor sa publikom, Bojaninim prijateljima, profesorima i roditeljima, a događaj je potvrdio da poezija i dalje zauzima posebno mesto u srcima ljubitelja pisane reči, koji su ponosni na ovo „pupoljče iz Župe“.

Bio je to jedan veliki zagrljaj pesmama Bojane Jelenković.

Izvor i foto: Fejsbuk/ Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac