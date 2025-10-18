Od Jastrepca do Ćelija: Tamo priroda još uvek diše punim plućima

Razgovarali smo sa Oliverom Kolarić, predsednicom Udruženja biologa Kruševca. Ona je tom prilikom istakla ključne karakteristike Velikog Jastrepca, jezera Ćelije i SRP „Osredak“, kao i mere koje su neophodne za zaštitu ovih područja

Razgovarao: Nikola Lazić

Olivera Kolarić

Veliki Jastrebac

Koje su najznačajnije biljne i životinjske vrste koje ga čine posebnim i koliko je on značajan kao „zelena oaza“ za ceo region?

– Veliki Jastrebac predstavlja jedno od najznačajnijih planinskih područja u centralnoj Srbiji, poznato po izuzetnom prirodnom bogatstvu i biodiverzitetu. Zbog gustih šuma, brojnih izvora i čistog vazduha često se naziva „zelenim plućima“ jugoistočne Srbije. Jastrebac je prekriven bukovim, hrastovim i četinarskim šumama, koje čine osnovu njegovog ekosistema. Najznačajnije biljne vrste su:

Bukva (Fagus sylvatica) – dominantna vrsta u većem delu planine;

Hrast kitnjak i cer – u nižim pojasevima;

Jela i smrča – na većim nadmorskim visinama;

Tisa (Taxus baccata) – retka i zaštićena vrsta, prisutna u manjim zajednicama.

Planinske travnate vrste – kao što su različite vrste ljubičica, orhideja i božura. Prisutne su i lekovite biljke, kao što su kantarion, nane i majčina dušica, koje se tradicionalno koriste u narodnoj medicini. Zahvaljujući očuvanim šumskim ekosistemima, Jastrebac je stanište brojnih životinjskih vrsta: Srna, divlja svinja i lisica – najčešće krupne životinje.

Ptice – Jastrebac je dobio ime po jastrebu, koji je i danas prisutan. Tu su i sove, detlići, sokolovi i brojne pevačice. Gmizavci i vodozemci, kao što su škorpioni, zmije, gušteri i žabe, doprinose biološkoj raznovrsnosti.

Veliki Jastrebac ima izuzetnu ekološku funkciju – prečišćava vazduh, reguliše klimu i obezbeđuje vodne resurse za okolna naselja (Kruševac, Blace, Prokuplje). On je važan rezervoar biodiverziteta, jer objedinjuje vrste koje pripadaju različitim klimatskim i geografskim zonama Srbije. Zbog svoje očuvanosti i blizine naseljima, predstavlja jedno od najvažnijih rekreativnih i edukativnih područja u centralnoj Srbiji.

Jezero Ćelije

Kakva je trenutna ekološka situacija na jezeru, naročito kada je u pitanju kvalitet vode i biodiverzitet, i šta bi moglo da se uradi da se očuva i unapredi?

– Jezero Ćelije danas se suočava sa brojnim ekološkim izazovima, naročito kada je reč o kvalitetu vode i očuvanju biodiverziteta. Ovo veštačko jezero na reci Rasini ima veliki značaj jer obezbeđuje pitku vodu za grad Kruševac i okolinu, ali je njegov ekološki sistem pod pritiskom ljudskih aktivnosti.

Glavni problem predstavlja eutrofikacija, odnosno prekomerno cvetanje modrozelenih algi koje se javlja usled unosa otpadnih voda, poljoprivrednih đubriva i nanosa bogatijih organskim materijama. To dovodi do smanjenja količine kiseonika u vodi i ugrožavanja ribljeg fonda. U jezeru su prisutne vrste poput šarana, smuđa, deverike i soma, ali se njihov broj i zdravstveno stanje smanjuju zbog zagađenja i promene kvaliteta staništa. Pored toga, nanosi i sedimenti koji se sa okolnih brda i potoka slivaju u akumulaciju postepeno smanjuju njenu zapreminu i dubinu, dok divlja gradnja i nepravilno odlaganje otpada duž obala dodatno pogoršavaju stanje. Uočena je i pojava uginuća ribe tokom letnjih meseci kada je voda toplija i siromašna kiseonikom. Da bi se očuvao i unapredio ekološki status jezera Ćelije, potrebno je preduzeti više mera:

– izgraditi i modernizovati kanalizacione sisteme i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u svim naseljima u slivu Rasine;

– sprovesti pošumljavanje i eroziono-zaštitne radove radi smanjenja nanosa u jezero;

– redovno organizovati akcije čišćenja obala i podizanja ekološke svesti stanovništva;

– sprovoditi kontinuiran monitoring kvaliteta vode i biljnih i životinjskih vrsta;

– strogo sprovesti sanitarne zone zaštite vodoizvorišta i kontrolu nelegalne gradnje.

Primenom ovih mera, jezero Ćelije može se očuvati kao stabilan i zdrav vodeni ekosistem i ostati pouzdan izvor pitke vode i prirodna oaza za ceo Rasinski region.

SRP Osredak

Zašto je ovo područje dobilo status zaštićenog i koje su najveće vrednosti i specifičnosti ovog rezervata?

– Specijalni rezervat prirode „Osredak“ dobio je status zaštićenog područja zbog svoje izuzetne biološke raznovrsnosti, vodenih i močvarnih staništa i prirodne dinamike reke Zapadne Morave. Nalazi se u blizini Kruševca i obuhvata površinu od oko 245 hektara.

Ovo područje je važno gnezdilište i stanište za brojne vrste ptica močvarica, kao i za mnoge vodozemce i gmizavce. Posebnu vrednost imaju biljne zajednice sa žutim lokvanjem (Nuphar lutea), koji je strogo zaštićena vrsta u Srbiji.

Zbog stalnog meandriranja reke i prirodnog formiranja mrtvaja i rukavaca, Osredak predstavlja jedinstven primer očuvane rečne ravni sa bogatim ekosistemom. Pored prirodne vrednosti, područje ima i obrazovni i rekreativni značaj, jer služi za razvoj ekološke svesti i promociju zaštite prirode u Rasinskom okrugu.

Svojim raznovrsnim staništima, bogatstvom vrsta i ulogom u očuvanju prirodnih procesa, SRP Osredak predstavlja jedno od najvrednijih zaštićenih područja centralne Srbije.

Pritisci na ekosisteme

Koji su glavni izazovi za očuvanje ovih prirodnih dobara (nekontrolisana seča, zagađenje, klimatske promene, turizam…) i kako ih je moguće ublažiti?

– Prirodna područja kao što su Veliki Jastrebac, jezero Ćelije i SRP Osredak sve više trpe različite pritiske na ekosisteme usled ljudskih aktivnosti i klimatskih promena.

Najveće pretnje predstavljaju nekontrolisana seča šuma, koja dovodi do erozije i gubitka staništa, kao i zagađenje voda i zemljišta iz poljoprivrede i otpadnih voda. Klimatske promene donose suše, poplave i promene u režimu padavina, što narušava prirodnu ravnotežu, dok nekontrolisan turizam i gradnja ugrožavaju priobalja i šumske predele.

Rešenja se nalaze u sprovođenju strožih mera zaštite šuma i voda, pošumljavanju, razvoju održivog turizma i kontinuiranoj edukaciji lokalnog stanovništva. Takvim pristupom moguće je ublažiti negativne uticaje i obezbediti da ove prirodne celine ostanu zdrave i očuvane za buduće generacije.

Budućnost zaštićenih područja

Kako vidite razvoj zaštićenih područja na teritoriji Kruševca u narednih 10–20 godina? Postoje li planovi za proglašenje novih ili proširenje postojećih?

– U narednih 10–20 godina, zaštićena područja na teritoriji Kruševca imaju potencijal za značajan razvoj i očuvanje prirodnih vrednosti. Planira se proglašenje novih i proširenje postojećih zaštićenih područja, kao što su Veliki Jastrebac, jezero Ćelije i SRP Osredak, što će omogućiti bolju zaštitu biodiverziteta, vodnih i šumskih staništa i prirodnih ekosistema.

Mere koje se predviđaju uključuju razvoj održivog turizma, uz regulisanu posetu i edukativne staze, kako bi se turističke aktivnosti uklopile sa očuvanjem prirode. Planira se i kontrola nelegalne seče šuma, sprečavanje zagađenja vode i zemljišta i redovno praćenje stanja vegetacije i životinjskog sveta.

Zaštita područja takođe podrazumeva adaptaciju na klimatske promene, kao što su suše i ekstremne padavine, kroz očuvanje vlažnih staništa, eroziono-zaštitne mere i upravljanje vodotokovima. Pored prirodnih vrednosti, zaštićena područja će imati i značajnu obrazovnu, rekreativnu i ekonomsku ulogu, jer će biti mesto za naučne studije, ekološke radionice i održivi lokalni turizam.

Sve ove aktivnosti omogućiće da zaštićena područja u Kruševcu budu očuvana, prilagođena modernim izazovima i dostupna za buduće generacije, istovremeno promovišući važnost održivog razvoja i očuvanja prirodnih resursa u regionu.

Saradnja sa lokalnim stanovništvom

Koliko su građani uključeni u zaštitu i da li je moguće da lokalna zajednica više učestvuje u očuvanju prirode?

– Saradnja sa lokalnim stanovništvom predstavlja jedan od najvažnijih elemenata uspešne zaštite prirode na teritoriji Kruševca. Građani su do sada uključeni kroz akcije čišćenja obala, pošumljavanje, edukativne programe u školama i volonterske projekte u zaštićenim područjima kao što su Veliki Jastrebac, jezero Ćelije i SRP Osredak. Ova uključenost pokazuje da lokalna zajednica ima potencijal da postane aktivan partner u očuvanju prirodnih resursa.

Lokalna politika očuvanja ekosistema u Kruševcu sve više uključuje građane kao učesnike u upravljanju prirodnim dobrima. Gradske strategije razvoja i planovi zaštite životne sredine podstiču učešće stanovnika u kontroli nelegalne seče i zagađenja, monitoringu biodiverziteta i redovnom praćenju stanja šuma, reka i jezera. Takođe, programima održivog turizma i eko-obrazovnim inicijativama, građani se podstiču da aktivno doprinose očuvanju staništa i prirodnih procesa.

Jačanje ekološke svesti kroz lokalne kampanje, radionice i javne edukativne aktivnosti omogućava da stanovnici shvate svoju ulogu u očuvanju prirodnih vrednosti. Ovo partnerstvo između građana i lokalne samouprave ne samo da poboljšava stanje ekosistema, već i doprinosi održivom razvoju regiona, obezbeđujući da prirodna dobra kao što su Jastrebac, Ćelije i Osredak budu očuvana za buduće generacije.

Nauka i edukacija

Koliko ovakva područja mogu biti iskorišćena za obrazovanje, naučna istraživanja i razvoj eko-turizma, bez ugrožavanja prirode?

– Nauka i edukacija u zaštićenim područjima Kruševca pružaju izuzetne mogućnosti za razvoj obrazovanja, naučnih istraživanja i eko-turizma, uz minimalan uticaj na prirodu. Zaštićena područja kao što su Veliki Jastrebac, jezero Ćelije i SRP Osredak predstavljaju žive laboratorije za učenje o prirodi, pružajući deci, studentima i istraživačima mogućnost da direktno upoznaju biodiverzitet, ekosisteme i prirodne procese koji se ne mogu proučavati u učionici. Takva iskustva omogućavaju dublje razumevanje značaja očuvanja prirodnih resursa, razvijaju ekološku svest i inspirišu buduće generacije da aktivno učestvuju u zaštiti prirode.

Jedan od načina na koji se ova edukacija sprovodi je kroz projekte koje realizuje Udruženje biologa Kruševac. Projekti kao što su „Dečiji naučni kamp – Nauka po meri dece“ omogućavaju deci da kroz praktične eksperimente i terenske aktivnosti uče o osnovama nauke, biljnom i životinjskom svetu i međuzavisnosti u ekosistemima. Projekat „Nauku primeni – Kruševac ozeleni“ omogućava učesnicima da tokom izleta u prirodna dobra, uključujući Osredak, uče o značaju zaštite voda, očuvanju biodiverziteta i održivom korišćenju prirodnih resursa. Pored toga, kroz radionice u okviru manifestacije „Šarengradska ekologija“, učenici uče o ekologiji kroz kreativne aktivnosti kao što su izrada ekoloških kalendara i informacionih materijala, što podstiče njihovu kreativnost i ekološku svest.

Osim edukacije mladih, zaštićena područja se koriste i za naučna istraživanja i praćenje promena u ekosistemima. Studenti i istraživači mogu proučavati dinamiku staništa, monitorisati prisustvo i brojnost vrsta i procenjivati uticaj ljudskih aktivnosti i klimatskih promena na prirodne procese. Takva istraživanja omogućavaju donošenje bolje zasnovanih odluka o upravljanju i očuvanju prirodnih resursa.

Pored toga, edukacija u prirodnim područjima može biti povezana sa razvojem održivog eko-turizma, gde posetioci kroz vođene ture, edukativne staze i interaktivne izložbe uče o značaju očuvanja prirode. Turističke aktivnosti doprinose lokalnoj ekonomiji i podižu svest o prirodnim vrednostima bez ugrožavanja samih ekosistema.

Kombinacijom nauke, edukacije, istraživanja i održivog turizma, uz aktivno učešće lokalne zajednice, zaštićena područja Kruševca postaju ključni resurs za očuvanje prirode i razvoj ekološke kulture. Projekti „Nauka po meri dece“, „Nauku primeni – Kruševac ozeleni“ i „Šarengradska ekologija“ pokazuju da je moguće stvoriti balans između učenja, istraživanja i održivog korišćenja prirode, omogućavajući mladim generacijama da steknu praktična iskustva i razviju svest o značaju očuvanja prirodnih dobara za budućnost.